"Це особиста історія": командувач ВПС США про останні евакуаційні рейси з Кабула (фото)

Підполковник Алекс Пелбат стверджує, що останні три тижні були для нього найскладнішими, а останній рейс він не забуде ніколи.

Командувач ВПС США підполковник Алекс Пелбат розповів про останні години перед вильотом американських військових з Афганістану. Про це повідомляє CNN.

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Алекс Пелбат очолював місію останніх п'яти американських літаків, які покинули аеропорт Кабула. Останній літак покинув аеропорт рано-вранці. За його словами, той день і крайній рейс він ніколи не забуде.

"Переді мною була повна картина із С-17 (військово-транспортний літак ВПС США, — Фокус). Напевно образ, який я ніколи не забуду. Я не міг повірити, що це дійсно відбувається", — розповідає командувач Військово-повітряних сил.

Останні 5 літаків знаходилися в аеропорту три години. А завантаження останнього рейсу тривало приблизно годину-півтори. Після отримання наказу всі 5 бортів з інтервалом 30 секунд вилетіли зі столичного аеропорту. Виліт тривав менше трьох хвилин.

[ + – ] Фото генерал-майора Кріса Донагью, він останнім покинув аеропорт Кабула Фото: Ministry of Defence

Епізод, унаслідок якого загинули 13 американських солдатів, за словами Пелбата, на них не вплинув. Потрібно було зосередитися на тому, що потрібно зробити.

"У нас був приголомшливий план. Замість того, щоб зосереджуватися на небезпеці, всі оператори зосередилися на виконанні поставленого завдання. Так, коли ви зосереджуєтесь на успіху, на виконанні своєї частини місії, ви зможете відволіктися", — стверджує Пелбат.

Евакуація, за словами підполковника має для нього особисте значення. Американські військові евакуювали його бабусю і дідуся з Угорщини в 1957 році. Цей рейс здійснювався з Чарльстона, Південна Кароліна, де зараз базується Пелбат. Він завершив Військово-повітряну академію за кілька тижнів до терактів 11 вересня і сказав, що його кар'єра постійно оберталася довкола Афганістану. Але останні 3 тижні він назвав найважчими в житті для кожного військового.

Нагадаємо, 31 серпня завершилася місія США в Афганістані, всі військові покинули країну. За інформацією ЗМІ, США уклали з Талібаном таємну угоду для продовження евакуації американців.