"Бродячие собаки и сгоревшие залы": журналист показал бывшую базу ЦРУ в Кабуле (видео)

Перед выводом всех американских войск из Афганистана, все содержимое базы было уничтожено, на кадрах видны лишь остатки некоторой мебели.

Журналист Los Angeles Time Набих Булох показал состояние покинутой американской базы "Соляная яма" ЦРУ возле аэропорта в Кабуле. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

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По словам журналиста, на бывшей базе ничего не сохранилось. Там нет компьютеров, оборудования, ничего, что могло бы послужить талибам. Во время съемки видно, что из одной из комнат выбежала бродячая собака. Булох утверждает, что в здании стоит неприятный запах.

Внутри здания все выглядит обугленным, в коридоре осталось лишь несколько несгоревших пластиковых бутылок.

"Ничего не осталось в этих комнатах, ни компьютеров, ничего, только пустые комнаты", — резюмирует Булох.

Отметим, согласно New York Times, базу использовали для обучения афганцев. В ней также держали заключенных. По информации издания, американские военные построили базу в промежутке между 2002 и 2004 годами. При этом утверждается, что в камерах могли пытать заключенных лишая их сна или пытая водой. С 2002 по 2005 на базе погибло более 100 подозреваемых в терроризме. Базу уничтожили перед окончательным выходом американских военных.

Напомним, талибы озлоблены состоянием техники, оставленной американцами в Кабуле. Они считают, что техника принадлежит им, поэтому ее нельзя было выводить из строя. После выхода американских войск, Талибы в ангарах нашли целый пул самолетов и вертолетов американского производства.

Бойцы армии США покинули Афганистан 31 августа.