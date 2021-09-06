"Бродячі собаки і згорілі зали": журналіст показав колишню базу ЦРУ в Кабулі (відео)

Перед виведенням всіх американських військ із Афганістану весь вміст бази було знищено, на кадрах видно лише залишки деяких меблів.

Журналіст Los Angeles Time Набіх Булох показав стан покинутої американської бази "Соляна яма" ЦРУ біля аеропорту в Кабулі. Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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За словами журналіста, на колишній базі нічого не збереглося. Там немає комп'ютерів, обладнання, нічого, що могло б послужити талібам. Під час зйомки видно, що з однієї з кімнат вибіг бродячий собака. Булох стверджує, що в будівлі стоїть неприємний запах.

Всередині будівлі все має обвуглений вигляд, у коридорі залишилося лише кілька незгорілих пластикових пляшок.

"Нічого не залишилося в цих кімнатах, ні комп'ютерів, нічого, тільки порожні кімнати", — резюмує Булох.

Відзначимо, згідно з New York Times, базу використовували для навчання афганців. У ній також тримали в'язнів. За інформацією видання, американські військові побудували базу в проміжку між 2002 і 2004 роками. При цьому стверджується, що в камерах могли катувати в'язнів, позбавляючи їх сну або катуючи водою. З 2002 по 2005 на базі загинуло понад 100 підозрюваних у тероризмі. Базу знищили перед остаточним виходом американських військових.

Нагадаємо, таліби озлоблені станом техніки, залишеної американцями в Кабулі. Вони вважають, що техніка належить їм, тому її не можна було виводити з ладу. Після виходу американських військ, Таліби в ангарах знайшли цілий пул літаків і вертольотів американського виробництва.

Бійці армії США покинули Афганістан 31 серпня.