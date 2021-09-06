"Спустя 10 лет": в Ливии перезахоронят тело Муаммара Каддафи, - СМИ

Племени бывшего диктатора удалось договориться с руководством города Мисурат о том, что остатки тела будут переданы им.

Тело экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, которого убили повстанцы в 2011 году, перезахоронят. Об этом сообщает телеканал AlHadath, ссылаясь на представителей племени аль-каддафа.

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Сообщается, что представители племен аль-каддафа и аль-муджабар договорились с властями города Мисурата о передачи останков тела ливийского диктатора. Помимо него перезахоронят также экс-правителя Ливии Муатассима и бывшего главу Минобороны Абу Бакра Юниса Джабера.

При этом точное место захоронения Каддафи остается неизвестным для широкого круга, о нем знают лишь узкий круг приближенных. Они давали клятву на Коране не разглашать, где захоронен Каддафи.

Ливийского диктатора Муаммара Каддафи убили в 2011 году в ходе революции в Ливии. Его захватили повстанцы и начали избивать, впоследствии его убили. Он возглавлял страну с 1979 года по 2011. Заполучил власть в ходе революции в 1969 году.

[ + – ] Видео убийства Каддафи

Напомним, в конце июля сын Муаммара Каддафи впервые за 10 лет дал интервью. Он долгое время находился в плену, а сейчас планирует пойти в президенты.