"Через 10 років": у Лівії перепоховають тіло Муаммара Каддафі, — ЗМІ

Племені колишнього диктатора вдалося домовитися з керівництвом міста Місурат про те, що рештки тіла будуть передані їм.

Тіло екслідера Лівії Муаммара Каддафі, якого вбили повстанці в 2011 році, перепоховають. Про це повідомляє телеканал AlHadath, посилаючись на представників племені аль-каддафа.

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Повідомляється, що представники племен аль-каддафа і аль-муджабар домовилися з владою міста Місурата про передачу решток тіла лівійського диктатора. Крім нього, перепоховають також експравителя Лівії Муатассіма і колишнього главу Міноборони Абу Бакра Юніса Джабера.

При цьому точне місце поховання Каддафі залишається невідомим для широкого кола, про нього знає лише вузьке коло наближених. Вони давали клятву на Корані не розголошувати, де похований Каддафі.

Лівійського диктатора Муаммара Каддафі вбили в 2011 році в ході революції в Лівії. Його захопили повстанці і почали бити, згодом його вбили. Він очолював країну з 1979 року по 2011. Захопив владу в ході революції в 1969 році.

[ + – ] Відео вбивства Каддафі

Нагадаємо, в кінці липня син Муаммара Каддафі вперше за 10 років дав інтерв'ю. Він довгий час перебував у полоні, а зараз планує піти в президенти.