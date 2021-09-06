С дальностью обнаружения до 15 км: в РФ запатентовали улучшенный прибор ночного видения
Модернизация позволит выявлять цели даже при плохой погоде — дожде, тумане или снегопаде.
Разработчики завода "Сапфир" компании "Швабе" получили новый патент на улучшенный прибор ночного видения. Об этом сообщается на сайте Ростеха.
Инженеры создали прибор ночного видения, который позволит вести поиск объектов при тумане, дожде, снегопаде и других погодных условий без потери в качестве. Этого удалось достичь благодаря дополнительного тепловизионного канала и блока управления пассивным режимом.
При этом отмечается, что выделительной особенностью технологии заключается в том, что можно будет изменять угол зрения без потери качества изображения. Среди заявленных характеристик указывается, что через прибор будет зум от 3 до 10 крат.
Заявленная максимальная дальность обнаружения (в идеальных условиях):
- Человек — 1 км
- Грузовик — 4 км
- Корабль — до 15 км.
Отметим, в США используют приборы ночного видения ENGV-B, которые подсвечивают контры предметов. Это позволяет быстрее и более эффективно обнаруживать объекты, чем в других устройствах.
Напомним, впервые новые приборы ночного видения США были показаны в апреле 2021 года.