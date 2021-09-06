С дальностью обнаружения до 15 км: в РФ запатентовали улучшенный прибор ночного видения

Модернизация позволит выявлять цели даже при плохой погоде — дожде, тумане или снегопаде.

Разработчики завода "Сапфир" компании "Швабе" получили новый патент на улучшенный прибор ночного видения. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инженеры создали прибор ночного видения, который позволит вести поиск объектов при тумане, дожде, снегопаде и других погодных условий без потери в качестве. Этого удалось достичь благодаря дополнительного тепловизионного канала и блока управления пассивным режимом.

При этом отмечается, что выделительной особенностью технологии заключается в том, что можно будет изменять угол зрения без потери качества изображения. Среди заявленных характеристик указывается, что через прибор будет зум от 3 до 10 крат.

Заявленная максимальная дальность обнаружения (в идеальных условиях):

Человек — 1 км

Грузовик — 4 км

Корабль — до 15 км.

Отметим, в США используют приборы ночного видения ENGV-B, которые подсвечивают контры предметов. Это позволяет быстрее и более эффективно обнаруживать объекты, чем в других устройствах.

Напомним, впервые новые приборы ночного видения США были показаны в апреле 2021 года.