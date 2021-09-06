З дальністю виявлення до 15 км: у РФ запатентували покращений прилад нічного бачення

Модернізація дозволить виявляти цілі навіть при поганій погоді — дощі, тумані або снігопаді.

Розробники заводу "Сапфір" компанії "Швабе" отримали новий патент на поліпшений прилад нічного бачення. Про це повідомляють на сайті РОСТЕХ.

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Інженери створили прилад нічного бачення, який дозволить вести пошук об'єктів при тумані, дощі, снігопаді та інших погодних умовах без втрати якості. Цього вдалося досягти завдяки додатковому тепловізійному каналу і блоку управління пасивним режимом.

При цьому наголошується, що особливість технології полягає в тому, що можна буде змінювати кут зору без втрати якості зображення. Серед заявлених характеристик вказується, що через прилад буде зум від 3 до 10 разів.

Заявлена максимальна дальність виявлення (в ідеальних умовах):

Людина — 1 км

Вантажівка — 4 км

Корабель — до 15 км.

Відзначимо, в США використовують прилади нічного бачення ENGV-B, які підсвічують контури предметів. Це дозволяє швидше й ефективніше виявляти об'єкти, ніж в інших пристроях.

Нагадаємо, вперше нові прилади нічного бачення США були показані в квітні 2021 року.