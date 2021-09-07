Плавающий и со 125-мм пушкой: в РФ создадут колесный танк на базе "Спрута" (фото)

Разработать танк планируют для экспорта, так как в армии РФ "отдают предпочтение традиционным гусеничным танкам".

На Волгоградском тракторном заводе разрабатывают новый легкий колесный танк на базе "Спрута-СДМ1". Об этом сообщает РИА Новости.

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Конструкторы планируют создать танк на колесной базе, разместив на ней боевое отделение "Спрута-СДМ-1" и сделать его плавающим. Однако на данный момент вопрос колесной базы остается нерешенным из-за большого количества удачных колесных шасси.

Разработку планируют изготавливать на экспорт, так как в армии РФ приоритет отдается "традиционным гусеничным танкам". Утверждается, что использование гусеничных танков обусловлено географией России.

[ + – ] Спрут-СДМ1 Фото: скриншот

"Спрут-СДМ1" — противотанковая самоходная пушка 125-мм калибром. Она может развивать скорость для 70 км/ч на шоссе и до 9 по воде. Сейчас разработка проходит испытания в РФ.

Отметим, что семейство колесных танков отличается от классических высокой маневренностью и мобильностью. Из-за этого у подобных ББМ слабое бронирование. В качестве вооружения используются полноценные пушки в поворотной башне. Зачастую их можно транспортировать самолетами.

Колесные танки используются во французских бронемашинах AMX-10RC, японских MCV и итальянских Centauro. Все они вооружены пушками 105-мм калибром.

[ + – ] АМХ-10RC Фото: Википедия

Напомним, в РФ создали "подводную лодку-обманку", способную имитировать размеры реальной подводной лодки. Также в России запатентовали улучшенный прибор ночного видения с дальностью обнаружения до 15 км.