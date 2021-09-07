Плаває і зі 125-мм гарматою: в РФ створять колісний танк на базі "Спрута" (фото)

Розробити танк планують для експорту, оскільки в армії РФ "віддають перевагу традиційним гусеничним танкам".

На Волгоградському тракторному заводі розробляють новий легкий колісний танк на базі "Спрута-СДМ1". Про це повідомляє РІА Новини.

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Конструктори планують створити танк на колісній базі, розмістивши на ній бойове відділення "Спрута-СДМ-1" і зробити його здатним до плавання. Однак наразі питання колісної бази залишається невирішеним через велику кількість вдалих колісних шасі.

Розробку планують виготовляти на експорт, оскільки в армії РФ пріоритет віддається "традиційним гусеничним танкам". Стверджується, що використання гусеничних танків обумовлено географією Росії.

[ + – ] Спрут-СДМ1 Фото: скриншот

"Спрут-СДМ1" — протитанкова самохідна гармата 125-мм калібру. Вона може розвивати швидкість для 70 км/год на шосе і до 9 по воді. Зараз розробка проходить випробування в РФ.

Відзначимо, що сімейство колісних танків відрізняється від класичних високою маневреністю і мобільністю. Через це в подібних ББМ слабке бронювання. Як озброєння використовують повноцінні гармати в поворотній вежі. Найчастіше їх можна транспортувати літаками.

Колісні танки використовують у французьких бронемашинах AMX-10RC, японських MCV та італійських Centauro. Всі вони озброєні гарматами 105-мм калібру.

[ + – ] АМХ-10RC Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, в РФ створили "підводний човен-обманку", здатну імітувати розміри реального підводного човна. Також у Росії запатентували покращений прилад нічного бачення з дальністю виявлення 15 км.