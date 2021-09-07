Талибан объявил состав нового правительства: кто возглавит Афганистан

Вопреки слухам, один из основателей движения Абдул Гани Барадар не будет главой правительства, а займет место заместителя премьер-министра.

Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид объявил новый состав правительства. Об этом сообщает телеканала Ariana News.

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Премьер-министр — мулла Мохаммад Хасан Ахунд

Заместитель главы Кабмина — мулла Абдул Гани Барадар (глава политического крыла Талибана)

Второй заместитель премьер-министра — мулла Абдул Салам Ханафи.

Министр обороны — Мухаммад Якуб Муджахид (сын основателя Талибана).

Министр внутренних дел — Сираджуддин Хаккани (сын основателя "Сети Хаккани").

Министр культуры и информации — Забихулла Муджахид.

Министр иностранных дел — мулла Амир Хан Моттаки.

Министр образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир.

Министр экономики — Мохаммад Ханиф.

Глава Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.

Глава Генштаба — Кари Фасихуддин (руководил операцией против повстанцев в Панджшере).

Отметим, что название страны должно быть "Исламский Эмират Афганистана", а законность в стране будет обеспечиваться законами шариата (Исламское право, — Фокус). Боевики также объявили амнистию всем афганцам, которые помогали Западу во время войны.

Напомним, 6 сентября Талибан сообщил о полном захвате Панджшера и прекращении войны в Афганистане. Ранее сообщалось, что возглавит Талибан Абудл Гани Барадар.