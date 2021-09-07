Военный Фокус Талибы захватили Афганистан
Талибан объявил состав нового правительства: кто возглавит Афганистан
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Вопреки слухам, один из основателей движения Абдул Гани Барадар не будет главой правительства, а займет место заместителя премьер-министра.
Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид объявил новый состав правительства. Об этом сообщает телеканала Ariana News.
- Премьер-министр — мулла Мохаммад Хасан Ахунд
- Заместитель главы Кабмина — мулла Абдул Гани Барадар (глава политического крыла Талибана)
- Второй заместитель премьер-министра — мулла Абдул Салам Ханафи.
- Министр обороны — Мухаммад Якуб Муджахид (сын основателя Талибана).
- Министр внутренних дел — Сираджуддин Хаккани (сын основателя "Сети Хаккани").
- Министр культуры и информации — Забихулла Муджахид.
- Министр иностранных дел — мулла Амир Хан Моттаки.
- Министр образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир.
- Министр экономики — Мохаммад Ханиф.
- Глава Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.
- Глава Генштаба — Кари Фасихуддин (руководил операцией против повстанцев в Панджшере).
Отметим, что название страны должно быть "Исламский Эмират Афганистана", а законность в стране будет обеспечиваться законами шариата (Исламское право, — Фокус). Боевики также объявили амнистию всем афганцам, которые помогали Западу во время войны.
Напомним, 6 сентября Талибан сообщил о полном захвате Панджшера и прекращении войны в Афганистане. Ранее сообщалось, что возглавит Талибан Абудл Гани Барадар.