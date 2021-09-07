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Военный Фокус Талибы захватили Афганистан

Талибан объявил состав нового правительства: кто возглавит Афганистан

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новое правительство афганистана
Фото: Tolonews | мулла Абдул Гани Барадар (в центре внизу)

Вопреки слухам, один из основателей движения Абдул Гани Барадар не будет главой правительства, а займет место заместителя премьер-министра.

Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид объявил новый состав правительства. Об этом сообщает телеканала Ariana News.

  • Премьер-министр — мулла Мохаммад Хасан Ахунд
  • Заместитель главы Кабмина — мулла Абдул Гани Барадар (глава политического крыла Талибана)
  • Второй заместитель премьер-министра — мулла Абдул Салам Ханафи.
  • Министр обороны — Мухаммад Якуб Муджахид (сын основателя Талибана).
  • Министр внутренних дел — Сираджуддин Хаккани (сын основателя "Сети Хаккани").
  • Министр культуры и информации — Забихулла Муджахид.
  • Министр иностранных дел — мулла Амир Хан Моттаки.
  • Министр образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир.
  • Министр экономики — Мохаммад Ханиф.
  • Глава Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.
  • Глава Генштаба — Кари Фасихуддин (руководил операцией против повстанцев в Панджшере).

Отметим, что название страны должно быть "Исламский Эмират Афганистана", а законность в стране будет обеспечиваться законами шариата (Исламское право, — Фокус). Боевики также объявили амнистию всем афганцам, которые помогали Западу во время войны.

Напомним, 6 сентября Талибан сообщил о полном захвате Панджшера и прекращении войны в Афганистане. Ранее сообщалось, что возглавит Талибан Абудл Гани Барадар.