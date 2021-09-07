Воєнний фокус Таліби захопили Афганістан
Талібан оголосив склад нового уряду: хто очолить Афганістан
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Усупереч чуткам, один із засновників руху Абдул Гані Барадар не буде головою уряду, а займе місце заступника прем'єр-міністра.
Офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід оголосив новий склад уряду. Про це повідомляє телеканал Ariana News.
- Прем'єр-міністр — мулла Мохаммад Хасан Ахунд
- Заступник глави Кабміну — мулла Абдул Гані Барадар (глава політичного крила Талібану)
- Другий заступник прем'єр-міністра — мулла Абдул Салам Ханафі.
- Міністр оборони — Мухаммад Якуб Муджахід (син засновника Талібану).
- Міністр внутрішніх справ — Сираджуддін Хаккані (син засновника "Мережі Хаккані").
- Міністр культури та інформації — Забіхула Муджахід.
- Міністр закордонних справ — мулла Амір Хан Моттакі.
- Міністр освіти — шейх Мавлаві Нурулла Мунір.
- Міністр економіки — Мохаммад Ханіф.
- Глава Центробанку — мулла Мохаммад Ідріс.
- Глава Генштабу — Карі Фасіхуддін (керував операцією проти повстанців у Панджшері).
Зазначимо, що назва країни має бути "Ісламський Емірат Афганістану", а законність у країні буде забезпечуватися законами шаріату (Ісламське право, — Фокус). Бойовики також оголосили амністію всім афганцям, які допомагали Заходу під час війни.
Нагадаємо, 6 вересня Талібан повідомив про повне захоплення Панджшеру і припинення війни в Афганістані. Раніше повідомлялося, що очолить Талібан Абдул Гані Барадар.