Талібан оголосив склад нового уряду: хто очолить Афганістан

Усупереч чуткам, один із засновників руху Абдул Гані Барадар не буде головою уряду, а займе місце заступника прем'єр-міністра.

Офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід оголосив новий склад уряду. Про це повідомляє телеканал Ariana News.

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Прем'єр-міністр — мулла Мохаммад Хасан Ахунд

Заступник глави Кабміну — мулла Абдул Гані Барадар (глава політичного крила Талібану)

Другий заступник прем'єр-міністра — мулла Абдул Салам Ханафі.

Міністр оборони — Мухаммад Якуб Муджахід (син засновника Талібану).

Міністр внутрішніх справ — Сираджуддін Хаккані (син засновника "Мережі Хаккані").

Міністр культури та інформації — Забіхула Муджахід.

Міністр закордонних справ — мулла Амір Хан Моттакі.

Міністр освіти — шейх Мавлаві Нурулла Мунір.

Міністр економіки — Мохаммад Ханіф.

Глава Центробанку — мулла Мохаммад Ідріс.

Глава Генштабу — Карі Фасіхуддін (керував операцією проти повстанців у Панджшері).

Зазначимо, що назва країни має бути "Ісламський Емірат Афганістану", а законність у країні буде забезпечуватися законами шаріату (Ісламське право, — Фокус). Бойовики також оголосили амністію всім афганцям, які допомагали Заходу під час війни.

Нагадаємо, 6 вересня Талібан повідомив про повне захоплення Панджшеру і припинення війни в Афганістані. Раніше повідомлялося, що очолить Талібан Абдул Гані Барадар.