Не нужно Украине: Маркарова раскритиковала желание Рады просить о статусе союзника США вне НАТО

По мнению посла, статус MNNA дается, когда в Альянс из-за политических или географических причин нет возможности вступить. При этом инициаторы обращения говорят, что это не так.

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала четыре причины, почему Верховной Раде не стоит просить США предоставить стране статус основного союзника США вне НАТО (MNNA). Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По словам Маркаровой, у Украины есть цель вступить в НАТО — это закреплено в Конституции. А статус основного партнера вне НАТО — это статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в Альянс.

Ныне Украина имеет статус расширенного партнера НАТО, который и так дает широкие возможности для расширения сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Причины, почему Украине не нужен статус MNNA:

Цель членства в НАТО закреплено в Конституции

Статус расширенного партнера НАТО

Наличие рамочного соглашения с Пентагоном об оборонном партнерстве

MNNA — не для вступления в НАТО

"Поддержка парламента как раз очень необходима в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно совершить для активного продвижения вперед в НАТО и тут я думаю Ольга Стефанишина и МО могут детально проинформировать о том, что нам нужно сделать из годового плана с НАТО и по программе ЕОР", — подытожила Маркарова.

Отметим, что по словам одного из инициаторов внеочередного собрания Рады Алексея Гончаренко, статус основного союзника вне НАТО не влияет на вступление в Альянс. Это нардепу от "Европейской солидарности" подтвердил глава парламентской ассамблеи НАТО Джерри Конноли.

Ныне статус MNNA есть у 18 стран мира, среди них Израиль, Япония, Египта, Южная Корея, Иордания, Афганистан и ряд других стран.

Напомним, в Кремле пригрозили последствиями для Украины после вступления в НАТО. После встречи Зеленского с министром обороны США было принято решение поставить Украине Javelin на 60 млн долларов.