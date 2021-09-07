Не потрібно Україні: Маркарова розкритикувала бажання Ради просити про статус союзника США поза НАТО

На думку посла, статус MNNA дається, коли в Альянс через політичні або географічні причини немає можливості вступити. При цьому ініціатори звернення кажуть, що це не так.

Посол України в США Оксана Маркарова назвала чотири причини, чому Верховній Раді не варто просити США надати країні статус основного союзника США поза НАТО (MNNA). Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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За словами Маркарової, Україна має на меті вступити в НАТО — це закріплено в Конституції. А статус основного партнера поза НАТО — це статус для країн, які не планують або не можуть в силу політичних або географічних причин вступити в Альянс.

Нині Україна має статус розширеного партнера НАТО, який і так дає широкі можливості для розширення співпраці з Північноатлантичним альянсом. Причини, чому Україні не потрібен статус MNNA:

Мета членства в НАТО закріплено в Конституції.

Статус розширеного партнера НАТО.

Наявність рамкової угоди з Пентагоном про оборонне партнерство.

MNNA — не для вступу в НАТО.

"Підтримка парламенту якраз дуже необхідна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно зробити для активного просування вперед у НАТО, і тут, я думаю, Ольга Стефанишина і МО можуть детально проінформувати про те, що нам потрібно зробити з річного плану з НАТО і з програми ЕОР", — підсумувала Маркарова.

Відзначимо, що за словами одного з ініціаторів позачергових зборів Ради Олексія Гончаренка, статус основного союзника поза НАТО не впливає на вступ до Альянсу. Це нардепу від "Європейської солідарності" підтвердив глава парламентської асамблеї НАТО Джеррі Коннолі.

Нині статус MNNA є у 18 країн світу, серед них Ізраїль, Японія, Єгипет, Південна Корея, Йорданія, Афганістан і низка інших країн.

Нагадаємо, в Кремлі пригрозили наслідками для України після вступу в НАТО. Після зустрічі Зеленського з міністром оборони США було прийнято рішення поставити Україні Javelin на 60 млн доларів.