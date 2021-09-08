"Внутри загорелась дымовая шашка": на испытаниях "Дозор-Б" произошел пожар, - СМИ

На предсерийном образце хотели испытать противопожарную систему, но ряд ошибок только усиливал огонь. Теперь сроки серийного производства могут отложиться.

На территории завода ХКБМ им. Морозова произошло ЧП во время испытаний финального образца "Дозор-Б". Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на источники.

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По информации издания, происшествие произошло 7 сентября во время испытания противопожарной системы. Испытать систему решили бросив дымовую шашку внутрь салона, но предварительно ее поместили в ведро. Как оказалось, ведро было в масле, поэтому оно загорелось. Чтобы погасить пожар были открыты двери, после чего огонь начался еще сильнее.

В итоге для тушения пожара подтянули порошковый огнетушитель, который, как утверждают в издании, имеет критические последствия для проводки электроники.

На данный момент на предприятии оценивают масштабы убытков. Если повреждения окажутся серьезными, то это может повлиять на начало квалификационных испытаний финального образца "Дозор-Б". В свою очередь это повлияет на сроки серийного производства в армию.

Это уже не первый инцидент с испытаниями "Дозор-Б". В 2015 году броневик утонул в озере во время форсирования водной преграды.

[ + – ] Неудачные испытания в 2015 году Фото: Defense Express

Напомним, на "Дозор-Б" ранее установили огнеметную установку с термобарическими ракетами.

Отметим, что серийное производство "Дозор-Б" должно было начаться еще в 2015 году. Однако бронеавтомобиль все еще не завершил испытания, постоянно сталкиваясь с трудностями в производстве.