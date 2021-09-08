"Усередині загорілася димова шашка": на випробуваннях "Дозор-Б" сталася пожежа, — ЗМІ

На передсерійному зразку хотіли випробувати протипожежну систему, але низка помилок тільки посилювали вогонь. Тепер терміни серійного виробництва можуть відкластися.

На території заводу ХКБМ ім. Морозова сталася надзвичайна подія під час випробувань фінального зразка "Дозор-Б". Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на джерела.

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За інформацією видання, подія сталася 7 вересня під час випробування протипожежної системи. Випробувати систему вирішили кинувши димову шашку всередину салону, але попередньо її помістили у відро. Як з'ясувалося, відро було в маслі, тому воно загорілося. Щоб загасити пожежу були відкриті двері, після чого вогонь ще посилився.

Зрештою для гасіння пожежі підтягнули порошковий вогнегасник, який, як стверджують у виданні, має критичні наслідки для проводки електроніки.

Наразі на підприємстві оцінюють масштаби збитків. Якщо пошкодження будуть серйозними, то це може вплинути на початок кваліфікаційних випробувань фінального зразка "Дозор-Б". Зі свого боку це вплине на терміни серійного виробництва в армію.

Це вже не перший інцидент із випробуваннями "Дозор-Б". У 2015 році броньовик потонув в озері під час форсування.

[ + – ] Невдалі випробування в 2015 році Фото: Defense Express

Нагадаємо, на "Дозор-Б" раніше встановили вогнеметну установку з термобаричними ракетами.

Зазначимо, що серійне виробництво "Дозор-Б" мало розпочатися ще в 2015 році. Однак бронеавтомобіль все ще не завершив випробування, постійно стикаючись з труднощами у виробництві.