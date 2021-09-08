"Прекратите соучастие!": оппозиция Мьянмы обвинила Украину в поставках оружия хунте (фото)

Утверждается, что "Укроборонпром" продолжает поставки оружия, несмотря на поддержку соответствующей резолюции ООН. В концерне утверждают, что весь поставленный товар не является смертоносным.

Активисты движения Justice for Myanmar обвинили "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" в поставках разного рода комплектующих для танков, самолетов и другого вооружения. Об этом сообщается в публикации движения.

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Несмотря на поддержку резолюции ООН в июне о прекращении поставок оружия в Мьянму, украинские компании продолжили поставки оборудования.

В мае 2021 Управление закупок армии Мьянмы получили запасные детали от "Мотор Сич" для Ми-17. А перед этим в феврале были поставлены запчасти через компании BBC Sky Aviator и Yatanarpon Aviation. Также с 2019 года между Мьянмой и Украиной существует контракт на производство БТР-4, легких танков ММТ-40, а также гаубиц 2С1У "Гвоздика". Он рассчитан на три года.

[ + – ] Поставки украинского вооружения в Мьянму

К поставкам вооружения называют причастным бизнесмена Аунг Хлаинга Оо. Его считают одним из собственников частных компаний и закупщиком оружия. С 2017 он является почетным консулом Украины в Мьянме. А за поставки оружия он получает 20-30% отката.

"Украина должна прекратить соучастие в зверских преступлениях военных Мьянмы. Немедленные шаги, которые необходимо предпринять, включают введение эмбарго на поставки оружия, разрыв связей с военными Мьянмы, отзыв двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве, предотвращение производства на совместном оружейном заводе и отзыв Аунг Хлаинг Оо с должности почетного консула", — призывают активисты.

Реакция "Укроборонпрома" на обвинения

В "Укроборонпроме" заявили, что весь товар, поставляемый в Мьянму не является смертоносным. Поставка деталей происходит в соблюдении всех международных обязанностей Украины и по украинским законам.

"В 2019-2021 гг. экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся. Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора не подлежит разглашению третьим лицам", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Были задержаны президент страны и глава правящей партии. До конца 2021 года в стране будет действовать чрезвычайное положение. При этом для разгона протестующих были использованы украинские БТР-3У, которые, как утверждают в МИД Украины, поставлялись в страну еще в 2004 году.