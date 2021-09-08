"Припиніть співучасть!": Опозиція М'янми звинуватила Україну в поставках зброї хунті (фото)

Стверджується, що незважаючи на підтримку резолюції ООН про припинення поставок зброї, "Укроборонпром" продовжує поставки. У концерні стверджують, що деталі не летального характеру.

Активісти руху Justice for Myanmar звинуватили "Укроборонпром" та "Укрспецекспорт" у поставках різного роду комплектувальних для танків, літаків та іншого озброєння. Про це повідомляється в публікації руху.

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Незважаючи на підтримку резолюції ООН у червні про припинення поставок зброї до М'янми, українські компанії продовжили поставки обладнання.

У травні 2021 Управління закупівель армії М'янми отримали запасні деталі від "Мотор Січ" для Мі-17. А перед цим у лютому були поставлені запчастини через компанії BBC Sky Aviator та Yatanarpon Aviation. Також із 2019 року, між М'янмою та Україною існує контракт на виробництво БТР-4, легких танків ММТ-40, а також гаубиць 2С1У "Гвоздика". Він розрахований на три роки.

[ + – ] Поставки українського озброєння до М'янми

До постачання озброєння називають причетним бізнесмена Аунг Хлаінг Оо. Його вважають одним із власників приватних компаній і закупником зброї. З 2017 він є почесним консулом України в М'янмі. А за поставки зброї він отримує 20-30% відкату.

"Україна повинна припинити співучасть у звірячих злочинах військових М'янми. Негайні кроки, які необхідно здійснити, враховують введення ембарго на поставки зброї, розрив зв'язків із військовими М'янми, відкликання двосторонньої угоди про військово-технічне співробітництво, запобігання виробництву на спільному збройовому заводі та відкликання Аунг Хлаінг Оо з посади почесного консула", — закликають активісти.

Реакція "Укроборонпрому" на звинувачення

В "Укроборонпромі" заявили, що весь товар, який поставляється в М'янму, не є смертоносним. Поставка деталей відбувається з дотриманням усіх міжнародних обов'язків України і за українськими законами.

"У 2019-2021 рр. експорт товарів (послуг) військового призначення смертельного ураження в М'янму не здійснювався. Терміни дії договорів, їхня вартість, обсяги експорту тощо є конфіденційною інформацією і згідно з умовами договору не підлягає розголошенню третім особам", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Були затримані президент країни і глава керівної партії. До кінця 2021 року в країні діятиме надзвичайний стан. При цьому для розгону протестувальників були використані українські БТР-3У, які, як стверджують в МЗС України, поставлялися в країну ще в 2004 році.