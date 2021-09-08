RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

"Припиніть співучасть!": Опозиція М'янми звинуватила Україну в поставках зброї хунті (фото)

1826
переворот в М'янмі
Фото: Financial Times | БТР-3 на озброєнні в хунти

Стверджується, що незважаючи на підтримку резолюції ООН про припинення поставок зброї, "Укроборонпром" продовжує поставки. У концерні стверджують, що деталі не летального характеру.

Активісти руху Justice for Myanmar звинуватили "Укроборонпром" та "Укрспецекспорт" у поставках різного роду комплектувальних для танків, літаків та іншого озброєння. Про це повідомляється в публікації руху.

Незважаючи на підтримку резолюції ООН у червні про припинення поставок зброї до М'янми, українські компанії продовжили поставки обладнання.

У травні 2021 Управління закупівель армії М'янми отримали запасні деталі від "Мотор Січ" для Мі-17. А перед цим у лютому були поставлені запчастини через компанії BBC Sky Aviator та Yatanarpon Aviation. Також із 2019 року, між М'янмою та Україною існує контракт на виробництво БТР-4, легких танків ММТ-40, а також гаубиць 2С1У "Гвоздика". Він розрахований на три роки.

Поставки українського озброєння до М'янми
Поставки українського озброєння до М'янми

До постачання озброєння називають причетним бізнесмена Аунг Хлаінг Оо. Його вважають одним із власників приватних компаній і закупником зброї. З 2017 він є почесним консулом України в М'янмі. А за поставки зброї він отримує 20-30% відкату.

"Україна повинна припинити співучасть у звірячих злочинах військових М'янми. Негайні кроки, які необхідно здійснити, враховують введення ембарго на поставки зброї, розрив зв'язків із військовими М'янми, відкликання двосторонньої угоди про військово-технічне співробітництво, запобігання виробництву на спільному збройовому заводі та відкликання Аунг Хлаінг Оо з посади почесного консула", — закликають активісти.

Реакція "Укроборонпрому" на звинувачення

В "Укроборонпромі" заявили, що весь товар, який поставляється в М'янму, не є смертоносним. Поставка деталей відбувається з дотриманням усіх міжнародних обов'язків України і за українськими законами.

"У 2019-2021 рр. експорт товарів (послуг) військового призначення смертельного ураження в М'янму не здійснювався. Терміни дії договорів, їхня вартість, обсяги експорту тощо є конфіденційною інформацією і згідно з умовами договору не підлягає розголошенню третім особам", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Були затримані президент країни і глава керівної партії. До кінця 2021 року в країні діятиме надзвичайний стан. При цьому для розгону протестувальників були використані українські БТР-3У, які, як стверджують в МЗС України, поставлялися в країну ще в 2004 році.