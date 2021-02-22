МИД Украины отреагировал на якобы наличие "БТР" украинского производства в Мьянме

Дипломаты не стали отрицать того, что Украина поставляла Мьянме бронетранспортеры, однако подчеркнули, что это было в 2004 году.

Олег Николенко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины, комментируя изданию "Радио Свобода" опубликованное в сети видео "БТР" украинского производства, который заметили в Мьянме, где недавно произошел военный переворот, отметил, что Украина поставляла туда бронетранспортеры в 2004 году.

"Украина поставляла "БТР-3У" в Мьянму в далеком 2004 году. Страна-производитель не может нести ответственность за использование военной техники, которую приобрела другая страна более 15 лет назад", — отметил Николаенко.

Представитель МИД также подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлениям ЕС и осудила события в Мьянме.

"Более того, 12 февраля Украина стала соавтором резолюции Совета ООН по правам человека с призывом воздержаться от насилия и восстановить верховенство права в этой стране", — заявил пресс-секретарь МИД.

Отметим, 14 февраля издание The Irrawaddy опубликовало видео, на котором по улицах Янгона ездит задымленный "БТР".

В тот же день бывший посол Евросоюза в Мьянме Кристиан Шмидт опубликовал фотографию "БТРов", которые якобы есть в Мьянме.

"BTR-3 оснащен 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, 30-мм автоматическим гранатометом и противотанковым управляемым оружием. Что он делает среди гражданского населения?", — спросил Шмидт.

Ранее стало известно о том, что в Мьянме произошел военный переворот. Вооруженные силы Мьянмы передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну. Военные заявили, что рано утром 1 февраля арестовали гражданское руководство страны в ответ на якобы махинации во время выборов в ноябре 2020 года. В стране введено чрезвычайное положение сроком на год.

Переворот произошел за несколько часов до того, как парламент должен был собраться на свое первое заседание.

По данным ЦИК Мьянмы, "Национальная лига за демократию" получила на выборах 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза – 33 места. Выборы рассматривались как референдум по доверию новому демократическому правительству Су Чжи.

После поражения военные начали говорить о нелегитимности выборов. В январе главнокомандующий Хлайн сообщил о возможной отмене действия Конституции. После этого вооруженные силы несколько раз отрицали сообщения о готовящемся захвате власти.

Военные правили Мьянмой с 1962 года. В 2011 году они согласились разделить власть с гражданскими, но сохранили особое место в политической системе страны. Лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи пришла к власти после победы на выборах 2015 года, последовавшей за десятилетиями домашнего ареста в борьбе за демократию с хунтой Мьянмы. Она не стала официальным президентом страны, так как ее муж и дети – граждане Великобритании. Страну возглавил ее ближайший соратник, а Су Чжи является неформальным лидером государства, что признают и на международной арене

Военные, совершившие переворот в Мьянме, решили заблокировать в стране Facebook.