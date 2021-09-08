В Литве представили гибридный багги Krampus с запасом хода в 1000 км (фото)

Внедорожник вмещает в себя двух солдат и весит всего 500 кг. Его можно будет использовать для операций, где требуется полная тишина благодаря электродвигателям.

Литовская компания Ostara представила гибридный багги Krampus с дизель-электрическим двигателем для армии. Об этом сообщает Army Recognition.

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Легкий внедорожник оборудован двумя электрическими двигателями по 60 кВт каждый. С условием использования дизель-генератора и при полной зарядке, багги сможет проехать до 1000 км. В бесшумном режиме и с одним двигателем — 200 км. Максимальная скорость у автомобиля будет на уровне 120 км/ч.

Автомобиль рассчитан на перевозку двух солдат, а сам он весит около 500 кг. Он способен преодолевать как горную, так и болотистую местность, а также спокойно передвигаться по пустыне. В настоящий момент ведутся испытания подсистем машины.

Krampus станет первым автомобилем, который сможет работать как в гибридном, так и в полностью электрическом режиме. Это позволить гибко адаптироваться к различным обстоятельствам и условиям эксплуатации при использовании багги. Например, при выполнении скрытных задач, авто сможет бесшумно ехать в полностью электрическом режиме.

Отличительной особенностью машину станет еще и то, что ею можно будет управлять дистанционно или полностью автономно при помощи системы ИИ. Машина пригодна к использованию в логистике, огневой поддержке или разведывательных операциях. При необходимости Krampus можно будет оснастить приборами наблюдения за окружающей средой.

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