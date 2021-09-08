У Литві представили гібридний багі Krampus із запасом ходу в 1 000 км (фото)

Позашляховик вміщує в себе двох солдатів і важить всього 500 кг. Його можна буде використовувати для операцій, де потрібна цілковита тиша завдяки електродвигунам.

Литовська компанія Ostara представила гібридний багі Krampus із дизель-електричним двигуном для армії. Про це повідомляє Army Recognition.

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Легкий позашляховик обладнаний двома електричними двигунами по 60 кВт кожний. З умовою використання дизель-генератора і за умов повної зарядки, багі зможе проїхати до 1 000 км. У тихому режимі та з одним двигуном — 200 км. Максимальна швидкість в автомобіля буде на рівні 120 км/год.

Автомобіль розрахований на перевезення двох солдатів, а сам він важить приблизно 500 кг. Він здатний долати як гірську, так і болотисту місцевість, а також спокійно пересуватися пустелею. Наразі ведуться випробування підсистем машини.

Krampus стане першим автомобілем, який зможе працювати як у гібридному, так і в повністю електричному режимі. Це дозволити гнучко адаптуватися до різних обставин та умов експлуатації під час використання багі. Наприклад, у процесі виконання таємних завдань, авто зможе безшумно їхати в повністю електричному режимі.

Характерною особливістю машину стане ще й те, що нею можна буде керувати дистанційно або повністю автономно за допомогою системи ШІ. Машина придатна до використання в логістиці, вогневій підтримці або розвідувальних операціях. За необхідності Krampus можна буде оснастити приладами спостереження за навколишнім середовищем.

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