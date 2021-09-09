Экс-президент Ашраф Гани попросил прощения у нации за то, что сдал Афганистан талибам

По словам Гани, покинуть Кабул было единственным решением, которое не привело бы к кровопролитию в столице страны, где проживают 6 миллионов человек.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил попросил прощения у жителей страны за то, что оставил ее и дал захватить радикальному движению "Талибан". Заявление распространил телеканал Tolo News.

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"Я приношу извинения афганскому народу за то, что не смог завершить все это по-другому. Моя приверженность афганскому народу непоколебима, и она будет направлять меня до конца моей жизни", — заявил Гани.

Бывший руководитель страны написал, что уехать из Кабула — было наиболее трудным решением в его жизни. Аргументировал он его тем, что лишь так можно было избежать кровопролития в 6-миллионной столице страны.

Комментируя заявления о том, что Гани покинул страну с миллионами долларов из казны, экс-президент заявил, что они не соответствуют действительности.

"Коррупция — это чума, которая изувечивала нашу страну на протяжении десятилетий, борьба с коррупцией была в центре внимания моих усилий как президента", — указал Гани.

Экс-глава государства отметил, что некие иностранцы готовили покушение на его жизнь. Они, по словам Гани, вторглись в президентский дворец вскоре после его отъезда из Кабула, ходили по кабинетам и искали президента.

"Целью было повторение того позорного события, которое произошло 25 лет назад в Афганистане (25 лет назад в Кабуле убили тогдашнего главу государства Наджибуллу, — Фокус)", — заявил Гани в видеообращении.

Гани обратился к афганцам с просьбой не верить заявлениям о том, что он сбежал ради спасения жизни и финансовых интересов.

"Я был принужден покинуть страну в таких условиях, что даже не имел возможности сменить тапки на туфли. Я не смог вывезти с собой самое дорогое богатство моей жизни: мои книги, записи и личный ноутбук. У меня не было никаких возможностей обсудить выезд из страны с международными силами, находящимися в стране, и это произошло стремительно под давлением сотрудников службы безопасности. Я был вынужден покинуть родину в одном костюме. Подробности, даст Бог, я доведу до вас позже", — написал бывший глава государства, отметив, что сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщалось ранее, брат Ашрафа Гани — Хашмат Гани Ахмадзи, который возглавляет Великий Совет Кучи, объявил о своей поддержке Талибана в присутствии одного из лидеров радикалов — Халила ур-Рехмана Хаккани, а также муфтия Махмуда Закира. Он пообещал оказывать талибам помощь.

Напомним, Гани покинул Афганистан 15 августа после того, как радикальное движение "Талибан" вошло в столицу страны Кабул и объявило о захвате власти.