Експрезидент Ашраф Гані попросив вибачення в нації за те, що здав Афганістан талібам

За словами Гані, покинути Кабул було єдиним рішенням, яке не призвело б до кровопролиття в столиці країни, де проживають 6 мільйонів чоловік.

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані попросив вибачення в жителів країни за те, що залишив її і дав захопити радикальному руху "Талібан". Заяву поширив телеканал Tolo News.

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"Я приношу вибачення афганському народу за те, що не зміг завершити все це по-іншому. Моя прихильність до афганського народу непохитна, і вона буде направляти мене до кінця мого життя", — заявив Гані.

Колишній керівник країни написав, що виїхати з Кабула — було найбільш важким рішенням у його житті. Аргументував він його тим, що лише так можна було уникнути кровопролиття в 6-мільйонній столиці країни.

Коментуючи заяви про те, що Гані покинув країну з мільйонами доларів з казни, експрезидент заявив, що вони не відповідають дійсності.

"Корупція — це чума, яка нівечить нашу країну протягом десятиліть, боротьба з корупцією була в центрі уваги моїх зусиль як президента", — вказав Гані.

Ексглава держави зазначив, що якісь іноземці готували замах на його життя. Вони, за словами Гані, вторглися в президентський палац незабаром після його від'їзду з Кабула, ходили по кабінетах і шукали президента.

"Метою було повторення тієї ганебного події, яка сталася 25 років тому в Афганістані (25 років тому в Кабулі вбили тодішнього главу держави Наджибуллу, — Фокус)", — заявив Гані у відеозверненні.

Гані звернувся до афганців з проханням не вірити заявам про те, що він втік заради порятунку життя і фінансових інтересів.

"Я був примушений залишити країну в таких умовах, що навіть не мав можливості змінити капці на туфлі. Я не зміг вивезти із собою найдорожче багатство в моєму житті: мої книги, записи та особистий ноутбук. У мене не було ніяких можливостей обговорити виїзд з країни з міжнародними силами, що перебувають у країні, і це сталося стрімко під тиском співробітників служби безпеки. Я був змушений покинути батьківщину в одному костюмі. Подробиці, дасть Бог, я доведу до вас пізніше", — написав колишній глава держави, зазначивши, що наразі перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомлялося раніше, брат Ашрафа Гані — Хашмат Гані Ахмадзі, який очолює Велику Раду Кучі, оголосив про свою підтримку Талібану в присутності одного з лідерів радикалів — Халіла ур-Рехмана Хаккані, а також муфтія Махмуда Закіра. Він пообіцяв надавати талібам допомогу.

Нагадаємо, Гані покинув Афганістан 15 серпня після того, як радикальний рух "Талібан" увійшов до столиці країни Кабула й оголосив про захоплення влади.