Тренажеры к ПТРК, броня и РСЗО: что показала Украина на выставке в Польше (фото)

Под эгидой "Укроборонпрома" были собраны передовые украинские компании, которые планируют на выставке найти новых партнеров, в частности США.

В Польше проходит ежегодная выставка оборонно-промышленного комплекса MSPO-2021. Украинские предприятия показали на ней свои разработки и уже имеющейся образцы вооружения. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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На выставке представлена продукция КБ "Луч" вместе с тренажером стрельбы из ПТРК "Корсар". Данный противотанковый комплекс способен поражать цели на дистанции от 100 до 2500 метров. Кроме этого заявляется возможность стрельбы как по наземным, там и по воздушным целям, в частности вертолетам.

Фото: Defense Express

Подчеркивается, что тренажер не только имитирует стрельбу из комплекса, но и вероятные поломки при использовании комплекса. Также КБ "Луч" представили поставляемые в ВСУ макеты ракетного комплекса "Нептун" и РСЗО "Вильха".

[ + – ] Макеты "Вильхи" и "Нептуна" Фото: Defense Express

Компания "Прогресс" показала новую керамо-полимерную броню, предназначенную для дополнительной защиты легкобронированной техники.

[ + – ] Новые бронепластины Фото: Укроборонпром

Кроме этого в объединенной композиции продукции "Укроборонпрома" представлены:

Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон"

Луцкий ремонтный завод "Мотор"

Изюмский прибороремонтный завод

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП"

Ряд частных предприятий

Украинская делегация планирует провести ряд переговоров по поиску новых проектов и открытия новых рынков, в частности с Соединенными штатами.

Напомним, в Польше показали беспилотного робота Bizon, который предназначен для испытания покрытий аэропортов. Также на выставке был показан бронеавтомобиль для спецназа и разведки.