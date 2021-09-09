Тренажеры к ПТРК, броня и РСЗО: что показала Украина на выставке в Польше (фото)
Под эгидой "Укроборонпрома" были собраны передовые украинские компании, которые планируют на выставке найти новых партнеров, в частности США.
В Польше проходит ежегодная выставка оборонно-промышленного комплекса MSPO-2021. Украинские предприятия показали на ней свои разработки и уже имеющейся образцы вооружения. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
На выставке представлена продукция КБ "Луч" вместе с тренажером стрельбы из ПТРК "Корсар". Данный противотанковый комплекс способен поражать цели на дистанции от 100 до 2500 метров. Кроме этого заявляется возможность стрельбы как по наземным, там и по воздушным целям, в частности вертолетам.
Подчеркивается, что тренажер не только имитирует стрельбу из комплекса, но и вероятные поломки при использовании комплекса. Также КБ "Луч" представили поставляемые в ВСУ макеты ракетного комплекса "Нептун" и РСЗО "Вильха".
Компания "Прогресс" показала новую керамо-полимерную броню, предназначенную для дополнительной защиты легкобронированной техники.
Кроме этого в объединенной композиции продукции "Укроборонпрома" представлены:
- Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон"
- Луцкий ремонтный завод "Мотор"
- Изюмский прибороремонтный завод
- Николаевский авиаремонтный завод "НАРП"
- Ряд частных предприятий
Украинская делегация планирует провести ряд переговоров по поиску новых проектов и открытия новых рынков, в частности с Соединенными штатами.
Напомним, в Польше показали беспилотного робота Bizon, который предназначен для испытания покрытий аэропортов. Также на выставке был показан бронеавтомобиль для спецназа и разведки.