Тренажери до ПТРК, броня і РСЗВ: що показала Україна на виставці в Польщі (фото)

Під егідою "Укроборонпрому" були зібрані передові українські компанії, які планують на виставці знайти нових партнерів, зокрема США.

У Польщі проходить щорічна виставка оборонно-промислового комплексу MSPO-2021. Українські підприємства показали на ній свої розробки і вже наявні зразки озброєння. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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На виставці представлена продукція КБ "Луч" разом із тренажером стрільби з ПТРК "Корсар". Цей протитанковий комплекс здатний уражати цілі на дистанції від 100 до 2 500 метрів. Крім цього заявляється можливість стрільби як по наземних, там і по повітряних цілях, зокрема вертольотах.

Фото: Defense Express

Підкреслюється, що тренажер не тільки імітує стрілянину з комплексу, але й імовірні поломки під час використання комплексу. Також КБ "Луч" представили макети ракетного комплексу "Нептун" і РСЗВ "Вільха", які поставляються в ЗСУ.

[ + – ] Макети "Вільха" і "Нептуна" Фото: Defense Express

Компанія "Прогрес" показала нову керамо-полімерну броню, призначену для додаткового захисту легкоброньованої техніки.

[ + – ] Нові бронепластини Фото: Укроборонпром

Крім цього в об'єднаній композиції продукції "Укроборонпрому" представлені:

Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон";

Луцький ремонтний завод "Мотор";

Ізюмський приладоремонтний завод;

Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП";

Низка приватних підприємств.

Українська делегація планує провести низку переговорів із пошуку нових проєктів і відкриття нових ринків, зокрема зі Сполученими штатами.

Нагадаємо, в Польщі показали безпілотного робота Bizon, який призначений для випробування покриттів аеропортів. Також на виставці був показаний бронеавтомобіль для спецназу і розвідки.