Тренажери до ПТРК, броня і РСЗВ: що показала Україна на виставці в Польщі (фото)
Під егідою "Укроборонпрому" були зібрані передові українські компанії, які планують на виставці знайти нових партнерів, зокрема США.
У Польщі проходить щорічна виставка оборонно-промислового комплексу MSPO-2021. Українські підприємства показали на ній свої розробки і вже наявні зразки озброєння. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
На виставці представлена продукція КБ "Луч" разом із тренажером стрільби з ПТРК "Корсар". Цей протитанковий комплекс здатний уражати цілі на дистанції від 100 до 2 500 метрів. Крім цього заявляється можливість стрільби як по наземних, там і по повітряних цілях, зокрема вертольотах.
Підкреслюється, що тренажер не тільки імітує стрілянину з комплексу, але й імовірні поломки під час використання комплексу. Також КБ "Луч" представили макети ракетного комплексу "Нептун" і РСЗВ "Вільха", які поставляються в ЗСУ.
Компанія "Прогрес" показала нову керамо-полімерну броню, призначену для додаткового захисту легкоброньованої техніки.
Крім цього в об'єднаній композиції продукції "Укроборонпрому" представлені:
- Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон";
- Луцький ремонтний завод "Мотор";
- Ізюмський приладоремонтний завод;
- Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП";
- Низка приватних підприємств.
Українська делегація планує провести низку переговорів із пошуку нових проєктів і відкриття нових ринків, зокрема зі Сполученими штатами.
Нагадаємо, в Польщі показали безпілотного робота Bizon, який призначений для випробування покриттів аеропортів. Також на виставці був показаний бронеавтомобіль для спецназу і розвідки.