Авиаторы из Харькова и Николаева провели учения с приминением ракет "воздух-воздух" (фото)

Первыми пуски ракет провели курсанты Харьковского университета Воздушных сил, военные усовершенствуют свои навыки для дальнейшого дежурства в небе над Украиной.

Авиаторы бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" отрабатывают учебные стрельбы из ракет класса "воздух-воздух". Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Летчики из 40-й бригады тактической авиации и курсанты провели пуски из ракет Р-73. Сообщается, что подобные учения уже стали своеобразной традицией для авиации. Первыми пуски ракет производили курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Учения проводились в Николаевской области.

Фото: Повітряне командування "Центр"

По курсу военной подготовки все боевые летчики должны были стрелять ракетами, а в дальнейшем быть готовыми и к несению боевого дежурства в системе противовоздушной обороны страны.

Фото: Повітряне командування "Центр"

"Летно-тактические учения дают возможность пилотам не только подтвердить приобретенные знания, но и усовершенствовать профессиональные навыки, чтобы при необходимости дать достойный отпор врагу", — подчеркивают в публикации.

Ракета Р-73 — это управляемая ракета класса "воздух-воздух", наводящейся по инфракрасному лучу. Имеет малый радиус действия.

Напомним, из ВВС Украины массово увольняются летчики из-за забюрократизированности службы и низкой зарплаты.

Ранее на учениях летчики отработали сценарий с массовыми беспорядками у военной части.