Авіатори з Харкова і Миколаєва провели навчання із застосуванням ракет "повітря-повітря" (фото)

Першими пуски ракет провели курсанти Харківського університету Повітряних сил, військові вдосконалять свої навички для подальшого чергування в небі над Україною.

Авіатори бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" відпрацьовують навчальні стрільби з ракет класу "повітря-повітря". Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Льотчики із 40-ї бригади тактичної авіації та курсанти провели пуски з ракет Р-73. Повідомляється, що подібні навчання вже стали своєрідною традицією для авіації. Першими пуски ракет здійснювали курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Навчання проводилися в Миколаївській області.

Фото: Повітряне командування "Центр"

За курсом військової підготовки всі бойові льотчики повинні були стріляти ракетами, а в подальшому бути готовими і до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони країни.

Фото: Повітряне командування "Центр"

"Льотно-тактичні навчання дають можливість пілотам не тільки підтвердити набуті знання, а й удосконалити професійні навички, щоб за необхідності дати гідну відсіч ворогу", — підкреслюють у публікації.

Ракета Р-73 — це керована ракета класу "повітря-повітря", яка наводиться за інфрачервоним променем. Має малий радіус дії.

Нагадаємо, з ВПС Україна масово звільняються льотчики через забюрократизованість служби і низьку зарплату.

Раніше на навчаннях льотчики відпрацювали сценарій з масовими заворушеннями у військовій частині.