В США показали легкий вездеход для армии MRZR Alpha (фото)

Новый внедорожник является модернизированной версией MRZR, представленной в 2012 году, но она получила ряд улучшений в технической части.

Компания Polaris Industries представила новую версию легкой тактической машины MRZR Alpha на оборонной выставке в Лондоне DSEI. Об этом сообщает Defense News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

MRZR Alpha — это модернизированная версия MRZR, который был представлен еще в 2012 году. Первая версия машины поставлялась в США и более 50 стран мира.

Обновленная версия имеет новое шасси, обеспечивающее более крепкий каркас. Ее так же как и предшественника можно транспортировать конвертопланом V-22 Osprey или грузовым H-47. Также автомобиль получил новый турбодизельный двигатель на 118 л.с. и 8-ступенчатую коробку передач. Благодаря улучшениям заявляется, что внедорожник сможет ездить и по глубокому песку. Грузоподъемность машины составляет 907 кг (2000 фунтов). Максимальная скорость составит 96 км/ч, а запас хода — 362 км.

Разработчики компании утверждают, что новая MRZR Alpha не станет заменой для MRZR, а будет альтернативным вариантом. Они делают ставку на европейских заказчиков из Великобритании, Дании, Норвегии, Германии и ряда других стран. Выставочный образец останется в Европе после выставки. DSEI — это место, которое Polaris выбрали для запуска внедорожника на европейском рынке.

Напомним, в США десантники тестируют новые боевые машины на базе Chevrolet. А в Литве представили гибридный багги с запасом хода в 1000 км.