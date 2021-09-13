У США показали легкий всюдихід для армії MRZR Alpha (фото)

Новий позашляховик є модернізованою версією MRZR, представленої в 2012 році, але вона отримала низку поліпшень у технічній частині.

Компанія Polaris Industries представила нову версію легкої тактичної машини MRZR Alpha на оборонній виставці в Лондоні DSEI. Про це повідомляє Defense News.

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MRZR Alpha — це модернізована версія MRZR, яка була представлена ще у 2012 році. Першу версію машини постачали в США і більше 50 країн світу.

Оновлена версія має нове шасі, що забезпечує міцніший каркас. Її так само, як і попередника, можна транспортувати конвертопланом V-22 Osprey або вантажним H-47. Також автомобіль отримав новий турбодизель на 118 к.с. і 8-ступінчасту коробку передач. Завдяки поліпшенням заявляється, що позашляховик зможе їздити і по глибокому піску. Вантажопідйомність машини становить 907 кг (2000 фунтів). Максимальна швидкість складе 96 км/год, а запас ходу — 362 км.

Розробники компанії стверджують, що нова MRZR Alpha не стане заміною для MRZR, а буде альтернативним варіантом. Вони роблять ставку на європейських замовників із Великобританії, Данії, Норвегії, Німеччини та низки інших країн. Виставковий зразок залишиться в Європі після виставки. DSEI — це місце, яке Polaris вибрали для запуску позашляховика на європейському ринку.

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