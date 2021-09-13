Российский БПЛА "Форпост-Р" впервые сбросил бомбу на учениях "Запад-2021" (видео)

Беспилотник представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MKII. Российский вариант получил ударную версию спустя 11 лет, только в 2021 году.

Во время проведения стратегических учений "Запад-2021" Россия впервые применила бомбометание с БПЛА "Форпост". Об этом сообщает Интерфакс.

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Сообщается, что "Форпост" и "Иноходец" были впервые задействованы на практике. Они обеспечивали переход солдат и танкистов из РФ и Беларуси в наступление. Первоначально "Форпост" занимался исключительно разведывательной деятельностью. Сам по себе он является лицензионной копией израильского Searcher MKII.

Производить по израильской копии начали с 2010 года, но лишь пару недель назад была показана ударная версия на "Армия-2021". Две небольшие ракеты размещаются под крылом БПЛА. Они предназначены для поражения одиночных стационарных и движущихся объектов.

Характеристики БПЛА "Форпост-Р":

Крейсерская скорость — 120 — 180 км/ч

Максимальное время полета — 10 часов

Практическая высота — до 6000 метров

Напомним, учения "Запад-2021" проходят в РФ и Беларуси с 10 сентября. Они продлятся до 16 сентября. К ним привлекут около 200 тысяч военных.

На них также впервые были применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта".