Російський БПЛА "Форпост-Р" вперше скинув бомбу на навчаннях "Захід-2021" (відео)

Безпілотник являє собою ліцензійну копію ізраїльського Searcher MKII. Російський варіант отримав ударну версію через 11 років, тільки у 2021 році.

Під час проведення стратегічних навчань "Захід-2021" Росія вперше застосувала бомбометання з БПЛА "Форпост". Про це повідомляє Інтерфакс.

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Повідомляється, що "Форпост" та "Іноходець" були вперше задіяні на практиці. Вони забезпечували перехід солдатів і танкістів з РФ і Білорусі в наступ. Спочатку "Форпост" займався виключно розвідувальною діяльністю. Сам по собі він є ліцензійною копією ізраїльського Searcher MKII.

Виробляти по ізраїльській копії почали з 2010 року, але лише кілька тижнів тому була показана ударна версія на "Армія-2021". Дві невеликі ракети розміщуються під крилом БПЛА. Вони призначені для ураження одиночних стаціонарних і рухомих об'єктів.

Характеристики БПЛА "Форпост-Р":

Крейсерська швидкість — 120 — 180 км/год

Максимальний час польоту — 10 годин

Практична висота — до 6000 метрів

Нагадаємо, вчення "Захід-2021" проходять в РФ і Білорусі з 10 вересня. Вони триватимуть до 16 вересня. До них залучать близько 200 тисяч військових.

На них також вперше були застосовані ударні роботи "Уран-9" і "Нерехта".