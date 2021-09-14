Нужно 600 полетов. В "Антонове" рассказали как сертифицировать Ан-178 (видео)

До конца года борт с серийным номером 001 планируют отправить в Гостомель. Самый сложный этап перед полетами — собрать всю электронику.

Замгендиректора по производству ГП "Антонов" Александр Витушко рассказал в программе Security talks с Валентином Бадраком, что нужно для получения сертификации самолета Ан-178.

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По словам Витушко, до конца 2021 года Ан-178-100Р должен подняться в небо для начала серии испытательных полетов. Этот самолет был изготовлен до контракта с Минобороны и имеет серийный номер 001. На данный момент механические системы готовы на 85%.

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"Остались небольшие куски работы, которые мы за август-сентябрь выполним. Важнейшие работы нас ждут по монтажу бортового радиоэлектронного оборудования. Почему? Потому что и конструкторам пришлось поработать — ввели такое оборудование, которое ранее мы не использовали, для нас это было новостью. Вот эта работа она очень большая по своему размаху и очень сложная. Должны мы ее завершить в ноябре с таким расчетом, чтобы в конце года самолет пошел в Гостомель", — рассказал Витушко.

Он также добавил, что сборка самолета не самая сложная часть. После сборки нужно будет налетать около 600 полетов по разным программам и полетам, чтобы на практике доказать его заявленные характеристики. Сертификация самолета позволит начать серийное производство в полном объеме и продавать их любому заказчику.

Напомним, по словам Уруского, Минобороны до конца года может заказать еще три Ан-178 для ВСУ.

Отметим также, "Антонов" разрабатывает новый самолет на базе Ан-28 и Ан-38.