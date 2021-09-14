Потрібно 600 польотів. В "Антонові" розповіли, як сертифікувати Ан-178 (відео)

До кінця року борт із серійним номером 001 планують відправити в Гостомель. Найскладніший етап перед польотами — зібрати всю електроніку.

Заступник гендиректора з виробництва ДП "Антонов" Олександр Вітушко розповів у програмі Security talks з Валентином Бадраком, що потрібно для отримання сертифікації літака Ан-178.

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За словами Вітушка, до кінця 2021 року Ан-178-100Р повинен піднятися в небо для початку серії випробувальних польотів. Цей літак був виготовлений до контракту з Міноборони і має серійний номер 001. Наразі механічні системи готові на 85%.

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"Залишилися невеликі шматки роботи, які ми за серпень-вересень виконаємо. Найважливіші роботи нас чекають з монтажу бортового радіоелектронного обладнання. Чому? Тому що і конструкторам довелося попрацювати — ввели таке обладнання, яке раніше ми не використовували, для нас це було новиною. Ось ця робота, вона дуже велика за своїм розмахом і дуже складна. Повинні ми її завершити в листопаді з таким розрахунком, щоб у кінці року літак пішов у Гостомель", — розповів Вітушко.

Він також додав, що збірка літака — не найскладніша частина. Після складання потрібно буде налітати близько 600 польотів за різними програмами і польотів, щоб на практиці довести його заявлені характеристики. Сертифікація літака дозволить почати серійне виробництво в повному обсязі і продавати їх будь-якому замовнику.

Нагадаємо, за словами Уруського, Міноборони до кінця року може замовити ще три Ан-178 для ЗСУ.

Зазначимо також, "Антонов" розробляє новий літак на базі Ан-28 і Ан-38.