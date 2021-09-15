Украина может получить от США компоненты израильской системы ПРО "Железный купол"

В Конгрессе ожидают, что новое вооружение поможет Украине справиться с российской агрессией. В то же время РФ может воспринять передачу компонентов системы ПРО как "провокацию".

Украина может получить от Соединенных Штатов компоненты израильской системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Соответствующую поправку уже включили в американский оборонный законопроект на 2022 год. Об этом сообщает издание Politico.

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Сама поправка, внесенная республиканским конгрессменом Скоттом Франклином, требует от Пентагона представить Конгрессу описание возможных вариантов продажи или передачи Украине "существующих систем", которые, предположительно, не будут развернуты в ближайшее время.

Издание утверждает, что предложение о продаже или передаче новых систем ПРО Украине может сделать отношения между Вашингтоном и Москвой еще более напряженными — Россия, предположительно, воспримет такой шаг как "провокацию".

"Россия давно жаловалась на американскую систему баллистической противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована для наступательных целей — такое обвинение США и НАТО отвергли", — говорится в публикации.

При этом в поправке не указывается, какое именно оружие может быть передано Киеву, однако журналисты со ссылкой на сотрудника Конгресса сообщили, что "Железный купол" является главным кандидатом на передачу или продажу украинской стороне, "потому что существует всего несколько соответствующих систем на вооружении армии США, которые могут справиться с угрозой со стороны России".

Тем не менее, директор программы исследований России в центре CNA Майкл Кофман утверждает, что "Железный купол" не будет эффективным на близком расстоянии или на линии разграничения, потому что эта система будет быстро поражена российскими ракетными системами залпового огня. В то же время он отметил, что эта система "может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батарее защищать критически важный объект или командный центр".

В свою очередь Офис президента Украины назвал информацию о возможной передаче компонентов этой системы ПРО "первыми результатами визита (президента) Владимира Зеленского в США". Также представительство главы государства отметило, что система "Железный купол" создана израильской компанией Rafael в партнерстве с Raytheon и "зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности".

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"По данным военных, система "Железный купол" сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет", — сообщил Офис президента.

Издание Deutsche Welle сообщало, что каждый запуск перехватывающей ракеты системы "Железный купол" обходился Израилю в 66 тысяч евро (более 2 млн гривен по курсу).

Ранее мы писали, что цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от 50 до 170 миллионов долларов. Подробнее о том, что представляет из себя эта система ПРО, читайте в материале Фокуса.

Тем временем в июне этого года заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров заявил, что местные власти планируют закупить израильский "Железный купол".