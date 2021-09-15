Україна може отримати від США компоненти ізраїльської системи ПРО "Залізний купол"

У Конгресі очікують, що нове озброєння допоможе Україні впоратися з російською агресією. У той же час РФ може сприйняти передавання компонентів системи ПРО як "провокацію".

Україна може отримати від Сполучених Штатів компоненти ізраїльської системи протиракетної оборони (ПРО) "Залізний купол". Відповідну поправку вже додали до американського оборонного законопроєкту на 2022 рік. Про це повідомляє видання Politico.

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Власне поправка, внесена республіканським конгресменом Скоттом Франкліном, вимагає від Пентагону представити Конгресу опис можливих варіантів продажу або передавання Україні "наявних систем", які, імовірно, не будуть розгорнуті в найближчим часом.

Видання стверджує, що пропозиція про продаж або передавання нових систем ПРО Україна може зробити відносини між Вашингтоном і Москвою ще більш напруженими — Росія, імовірно, сприйме такий крок як "провокацію".

"Росія давно скаржилася на американську систему балістичної протиракетної оборони в Румунії, стверджуючи, що вона може бути використана для наступальних цілей — таке звинувачення США і НАТО відкинули", — йдеться в публікації.

При цьому в поправці не вказується, яка саме зброя може бути передана Києву, проте журналісти з посиланням на співробітника Конгресу повідомили, що "Залізний купол" є головним кандидатом на передавання або продаж українській стороні, "тому що існує всього кілька відповідних систем на озброєнні армії США, які можуть впоратися із загрозою з боку Росії".

Проте, директор програми досліджень Росії у центрі CNA Майкл Кофман стверджує, що "Залізний купол" не буде ефективним на близькій відстані або на лінії розмежування, тому що ця система буде швидко уражена російськими ракетними системами залпового вогню. У той же час він зазначив, що ця система "може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить батареї захищати критично важливий об'єкт або командний центр".

Зі свого боку Офіс президента України назвав інформацію про можливе передавання компонентів цієї системи ПРО "першими результатами візиту (президента) Володимира Зеленського в США". Також представництво глави держави зазначило, що система "Залізний купол" створена ізраїльською компанією Rafael у партнерстві з Raytheon і "зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності".

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"За даними військових, система "Залізний купол" збила майже 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років", — повідомив Офіс президента.

Видання Deutsche Welle повідомляло, що кожен запуск перехоплює ракети системи "Залізний купол" коштувало Ізраїлю 66 тисяч євро (понад 2 млн гривень за курсом).

Раніше ми писали, що ціна однієї батареї становить, за різними оцінками, від 50 до 170 мільйонів доларів. Детальніше про те, що являє собою ця система ПРО, читайте в матеріалі Фокусу.

Тим часом у червні цього року заступник мера Маріуполя Сергій Захаров заявив, що місцева влада планує закупити ізраїльський "Залізний купол".