В разы дешевле зарубежных аналогов. В Украине освоили производство учебных авиабомб

Тренировочные бомбы позволят пилотам самолетов оттачивать навыки по бомбометанию, что важно в военной подготовке летчиков.

Украинское предприятие "Рамзай" освоило производство практических авиабомб для удовлетворения нужд Воздушных сил. Об этом сообщает АрміяInform.

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Предприятие, входящее в состав "Лигу оборонных предприятий Украины", освоило производство бомб. По словам замтехнического директора Василия Загайнова, стоимость бомб будет в разы дешевле, чем заграничные аналоги. Утверждается, что украинская бомба будет стоить около 4 тыс. долларов, тогда как американский аналог стоит от 10 тыс. долларов. При этом траектория бомбы схожа с боевой. Также для летчика самолета нет разницы в применении боевой или практической бомбы.

Отличие боевой бомбы от практической состоит в том, что у практической нет взрывного вещества внутри, чаще всего они производятся из цемента. Иногда может содержать малое количество взрывщества. В остальном же они имеют схожие характеристики с боевыми аналогами. На месте взрыва такие бомбы оставляют дымовое облако, имитирующее след от взрыва.

На данный момент освоено производство аэродинамического аналога бомбы ОФАБ-250 (осколочно-фугасная авиабомба). Она прошла заводские испытания и готовится к государственным. Если они завершатся удачно, то тренировочную бомбу примут на вооружение. В перспективе создание корректирующей авиабомбы для сбрасывания с БПЛА. Точность бомб будет колебаться в пределах 6 метров.

Напомним, в Украине завершают испытания МиГ-29 с управляемыми авиабомбами.

Отметим, что в США испытывают противокорабельную авиабомбу, которую будут размещать на истребителях.