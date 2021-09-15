У рази дешевше закордонних аналогів. В Україні освоїли виробництво навчальних авіабомб

Тренувальні бомби дозволять пілотам літаків відточувати навички з бомбометання, що важливо у військовій підготовці льотчиків.

Українське підприємство "Рамзай" освоїло виробництво практичних авіабомб для задоволення потреб Повітряних сил. Про це повідомляє АрміяInform.

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Підприємство, яке входить до складу "Ліги оборонних підприємств України", освоїло виробництво бомб. За словами замтехнічного директора Василя Загайнова, вартість бомб буде в рази дешевше, ніж закордонні аналоги. Стверджується, що українська бомба коштуватиме приблизно 4 тис. доларів, тоді як американський аналог коштує від 10 тис. доларів. При цьому траєкторія бомби схожа з бойовою. Також для льотчика літака немає різниці в застосуванні бойової або практичної бомби.

Відмінність бойової бомби від практичної полягає в тому, що в практичній немає вибухової речовини всередині, найчастіше вони виробляються з цементу. Іноді може містити малу кількість вибухоречовини. В іншому ж вони мають схожі характеристики з бойовими аналогами. На місці вибуху такі бомби залишають димову хмару, що імітує слід від вибуху.

Наразі освоєне виробництво аеродинамічного аналога бомби ОФАБ-250 (осколково-фугасна авіабомба). Вона пройшла заводські випробування і готується до державних. Якщо вони завершаться вдало, то тренувальну бомбу візьмуть на озброєння. У перспективі створення коректувальної авіабомби для скидання з БПЛА. Точність бомб буде коливатися в межах 6 метрів.

Нагадаємо, в Україні завершують випробування МіГ-29 з керованими авіабомбами.

Зазначимо, що в США випробовують протикорабельну авіабомбу, яку будуть розміщувати на винищувачах.