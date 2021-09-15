У рази дешевше закордонних аналогів. В Україні освоїли виробництво навчальних авіабомб
Тренувальні бомби дозволять пілотам літаків відточувати навички з бомбометання, що важливо у військовій підготовці льотчиків.
Українське підприємство "Рамзай" освоїло виробництво практичних авіабомб для задоволення потреб Повітряних сил. Про це повідомляє АрміяInform.
Підприємство, яке входить до складу "Ліги оборонних підприємств України", освоїло виробництво бомб. За словами замтехнічного директора Василя Загайнова, вартість бомб буде в рази дешевше, ніж закордонні аналоги. Стверджується, що українська бомба коштуватиме приблизно 4 тис. доларів, тоді як американський аналог коштує від 10 тис. доларів. При цьому траєкторія бомби схожа з бойовою. Також для льотчика літака немає різниці в застосуванні бойової або практичної бомби.
Відмінність бойової бомби від практичної полягає в тому, що в практичній немає вибухової речовини всередині, найчастіше вони виробляються з цементу. Іноді може містити малу кількість вибухоречовини. В іншому ж вони мають схожі характеристики з бойовими аналогами. На місці вибуху такі бомби залишають димову хмару, що імітує слід від вибуху.
Наразі освоєне виробництво аеродинамічного аналога бомби ОФАБ-250 (осколково-фугасна авіабомба). Вона пройшла заводські випробування і готується до державних. Якщо вони завершаться вдало, то тренувальну бомбу візьмуть на озброєння. У перспективі створення коректувальної авіабомби для скидання з БПЛА. Точність бомб буде коливатися в межах 6 метрів.
Нагадаємо, в Україні завершують випробування МіГ-29 з керованими авіабомбами.
Зазначимо, що в США випробовують протикорабельну авіабомбу, яку будуть розміщувати на винищувачах.