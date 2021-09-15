Впервые со времен Холодной войны. В Японии проводятся крупнейшие военные учения (фото)

В маневрах примет участие 100 тысяч военных. Их цель — укрепление оборонного потенциала для защиты ряда островов в Восточно-Китайском море.

Впервые за 30 лет в Японии проводятся общенациональные учения сухопутных войск на фоне возросшей региональной агрессивности Китая. Об этом сообщает газета Kyodo.

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Столько масштабных военных учений не было после окончания Холодной войны. В них примут участие 100 тысяч военных, 20 тыс. транспортных средств, 120 самолетов, а также десантный корабль армии США.

Две бригады из Хоккайдо (северо-восток страны) и Сикоку (запад Японии) в полном составе отправятся в экспедиционную миссию в регион Кусю на юго-запад Японии.

Для выполнения миссии бойцы самообороны будут доставлять защитное снаряжение, включая танки, на несколько полигонов в Кюсю по дороге и по морю. В учениях также будут использоваться частные грузовые автомобили, паромы и железные дороги.

[ + – ] Погрузка техники для учений Фото: Kyodo News

"Чтобы эффективно реагировать на различные ситуации, включая нападения на острова, важно, чтобы необходимые силы были развернуты быстро и широко, в зависимости от ситуации", — заявил министр обороны Японии Нобуо Киси об учениях.

Цель учений — укрепление оборонного потенциала для защиты острова Нансей и островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Учения проходят в соответствии с программой национальной обороны, принятой в 2019 году.

Добавим, что в Японии нет Вооруженных сил в традиционном понимании. Их роль выполняют Силы самообороны, чьи действия регулируются законами и Конституцией. Запрет на ВС действует с 1947 года, когда была принята Конституция Японии под директивы США.

Напомним, Япония может вооружиться турецкими бронемашинами Yoruk.

Отметим, на учениях Sea-Breeze-2021 были наблюдатели из Японии. Учения были крупнейшими за все время проведения.