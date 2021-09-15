Вперше з часів Холодної війни. В Японії проводяться найбільші військові навчання (фото)

У маневрах візьмуть участь 100 тисяч військових. Їхня мета — зміцнення оборонного потенціалу для захисту низки островів у Східно-Китайському морі.

Вперше за 30 років у Японії проводяться загальнонаціональні навчання сухопутних військ на тлі підвищеної регіональної агресивності Китаю. Про це повідомляє газета Kyodo.

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Стільки масштабних військових навчань не було після закінчення Холодної війни. У них візьмуть участь 100 тисяч військових, 20 тис. транспортних засобів, 120 літаків, а також десантний корабель армії США.

Дві бригади з Хоккайдо (північний схід країни) і Сікоку (захід Японії) в повному складі вирушать в експедиційну місію в регіон Кусю на південний захід Японії.

Для виконання місії бійці самооборони доставлятимуть захисне спорядження, враховуючи танки, на кілька полігонів у Кюсю по дорозі та по морю. У навчаннях також будуть використовуватися приватні вантажні автомобілі, пороми і залізні дороги.

[ + – ] Навантаження техніки для навчань Фото: Kyodo News

"Щоб ефективно реагувати на різні ситуації, враховуючи напади на острови, важливо, щоб необхідні сили були розгорнуті швидко та широко, залежно від ситуації", — заявив міністр оборони Японії Нобуо Кісі про навчання.

Мета навчань — зміцнення оборонного потенціалу для захисту острова Нансей і островів Сенкаку в Східно-Китайському морі. Навчання проходять відповідно до програми національної оборони, ухваленої в 2019 році.

Додамо, що в Японії немає Збройних сил у традиційному розумінні. Їхню роль виконують Сили самооборони, чиї дії регулюються законами і Конституцією. Заборона на ЗС діє з 1947 року, коли була ухвалена Конституція Японії під директиви США.

Нагадаємо, Японія може озброїтися турецькими бронемашинами Yoruk.

Зазначимо, на навчаннях Sea-Breeze-2021 були спостерігачі з Японії. Навчання були найбільшими за весь час проведення.