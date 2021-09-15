Главари оккупационных администраций в ОРДЛО договорились о создании "единой таможенной зоны"

Российские оккупационные администрации планируют этим договором "повысить уровень жизни" жителей оккупированных территорий.

Главари оккупационных администраций России Леонид Пасечник с Денисом Пушилиным подписали "договор" о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом сообщают СМИ оккупантов.

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"Договор" пророссийских боевиков должен повысить качество жителей оккупированных территорий. Главари оккупационных администраций РФ считают, что таким документом они смогут объединить экономики своих группирований, а также совместно модернизировать предприятия. Планируется создать единую экономическую и таможенную зоны.

Среди других целей называют:

Синхронизацию законодательств

Рост деловой активности

Сбалансированная торговля

Добросовестная конкуренция.

Также оккупационные власти приняли декларацию социально-экономического развития на 2022-2024 год, в которых также закреплены намерения о "устойчивом развитии экономики и улучшения качества жизни населения".

Напомним, в РФ хотят упростить жителям ОРДЛО переезд из Украины на территорию страны. Жителей оккупированных территорий могут приравнять к беженцам.

Также боевики ограничат выезд из ОРДЛО в РФ на время голосования в Госдуму. Можно будет выехать только для голосования и с паспортом РФ.