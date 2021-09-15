Главари оккупационных администраций в ОРДЛО договорились о создании "единой таможенной зоны"
Российские оккупационные администрации планируют этим договором "повысить уровень жизни" жителей оккупированных территорий.
Главари оккупационных администраций России Леонид Пасечник с Денисом Пушилиным подписали "договор" о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом сообщают СМИ оккупантов.
"Договор" пророссийских боевиков должен повысить качество жителей оккупированных территорий. Главари оккупационных администраций РФ считают, что таким документом они смогут объединить экономики своих группирований, а также совместно модернизировать предприятия. Планируется создать единую экономическую и таможенную зоны.
Среди других целей называют:
- Синхронизацию законодательств
- Рост деловой активности
- Сбалансированная торговля
- Добросовестная конкуренция.
Также оккупационные власти приняли декларацию социально-экономического развития на 2022-2024 год, в которых также закреплены намерения о "устойчивом развитии экономики и улучшения качества жизни населения".
Напомним, в РФ хотят упростить жителям ОРДЛО переезд из Украины на территорию страны. Жителей оккупированных территорий могут приравнять к беженцам.
Также боевики ограничат выезд из ОРДЛО в РФ на время голосования в Госдуму. Можно будет выехать только для голосования и с паспортом РФ.