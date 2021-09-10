Только для голосования в Госдуму: боевики ограничат выезд из ОРДЛО в Россию

По информации правозащитников, оккупанты будут возить жителей оккупированных территорий для голосования в Ростовскую область, по любой другой причине выехать будет невозможно.

Вооруженные формирования Российской Федерации ограничат выезд из оккупированных территорий на время выборов в РФ. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.

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Сообщается, что оккупанты ограничат работу "погранпунктов" 17, 18 и 19 сентября. Это коснется тех, у кого нет российского паспорта, а также тех, у кого есть украинский.

Причина ограничения — выборы в Госдуму. Жителей оккупированных территорий с паспортами РФ будут вывозить в Ростовскую область для голосования. Пропускать через "границу" боевики будут только с целью проезда к месту голосования.

"Пропуск лиц, не имеющих паспорт РФ, или преследующие другие цели — осуществляться не будет; НВФ "ЛНР" и "ДНР" уже дало команду местным перевозчикам, чтобы они отменяли рейсы на 17,18,19 сентября", — указывают правозащитники.

Отметим, что впервые на выборах в Госдуму будут голосовать жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Верховная Рада призывает мир помешать провести выборы, а также ввести санкции против тех, кто ответственен за их проведение. Украинские парламентарии обращаются в Совбез и Генассамблею Организации объединенных наций, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО и другие международные организации, парламентские ассамблеи и правительства.

Напомним, Россия выдала паспорта более чем 600 тысячам жителей Донбасса, которые теперь смогут принимать участие в российских выборах.

Фокус разбирался, зачем Россия разрешила голосовать жителям ОРДЛО.