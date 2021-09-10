Тільки для голосування в Держдуму: бойовики обмежать виїзд з ОРДЛО в Росію

За інформацією правозахисників, окупанти возитимуть жителів окупованих територій для голосування в Ростовську область, з якоїсь іншої причини виїхати буде неможливо.

Збройні формування Російської Федерації обмежать виїзд з окупованих територій на час виборів в РФ. Про це повідомляє Східна правозахисна група у Facebook.

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Повідомляється, що окупанти обмежать роботу "прикордонного пункту" 17, 18 і 19 вересня. Це торкнеться тих, у кого немає російського паспорта, а також тих, у кого є український.

Причина обмеження — вибори в Держдуму. Жителів окупованих територій з паспортами РФ вивозитимуть у Ростовську область для голосування. Пропускати через "кордон" бойовики будуть тільки з метою проїзду до місця голосування.

"Пропуск осіб, які не мають паспорт РФ, або переслідують інші цілі — здійснюватися не буде; НЗФ "ЛНР" та "ДНР" вже дало команду місцевим перевізникам, щоб вони скасовували рейси на 17,18,19 вересня", — вказують правозахисники.

Зазначимо, що вперше на виборах у Держдуму будуть голосувати мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей з російськими паспортами. Верховна Рада закликає світ перешкодити провести вибори, а також ввести санкції проти тих, хто відповідальний за їхнє проведення. Українські парламентарії звертаються до Радбезу та в Генасамблею Організації об'єднаних націй, ОБСЄ, Євросоюз, НАТО й інші міжнародні організації, парламентські асамблеї та до урядів.

Нагадаємо, Росія видала паспорти більш ніж 600 тисячам жителям Донбасу, які тепер зможуть брати участь у російських виборах.

Фокус розбирався, навіщо Росія дозволила голосувати жителям ОРДЛО.