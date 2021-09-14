В России хотят упростить жителям ОРДЛО переезд из Украины

Жителей оккупированных районов Донбасса юридически могут приравнять к беженцам.

МВД РФ разработало проект президентского указа, который предусматривает упрощенный порядок переселения в Россию жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Сейчас в России действует госпрограмма по оказанию содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь предлагается, чтобы участниками программы стали и жители "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В условиях программы указано, что ее участниками могут стать "соотечественники, постоянно или временно проживающие на законном основании в России, либо те, кто был признан беженцем (или получил временное убежище)".

Отметим, что процесс "россификации" на оккупированном Донбассе был начат в апреле 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства для жителей "ДНР" и "ЛНР".

В начале июля в Госдуме РФ сообщили, что российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч жителей "самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик".

Те из них, кто зарегистрируется на российском портале госуслуг, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, которые пройдут 17–19 сентября.

Желающих зарегистрироваться для дистанционного голосования оказалось немного (около 100 тыс. на начало сентября), поэтому российские власти решили де-факто разрешить и голосования бумажными бюллетенями (Центризбирком РФ разрешал только электронное голосование). Для этого откроют 15 избирательных участков в небольших населенных пунктах Ростовской области. Людей на них повезут на автобусах в составе организованных по месту работы групп.

Отметим, что согласно Конституции, Украина не признает двойное гражданство. Однако в законодательстве не предусмотрено наказание за получение второго паспорта.

Депутаты из оппозиционных фракций предложили законопроект, в котором говорится, что всех, кто добровольно получил паспорт страны-агрессора, которой в Украине признана Россия, нужно автоматически лишать украинского гражданства.

Эта инициатива столкнулась с серьезной критикой. Оппоненты говорят, чтобы лишить украинца гражданства, нужно сначала внести изменения в Конституцию. Второй их аргумент – нельзя наказывать за решения, принятые под принуждением

Президент Владимир Зеленский в интервью в начале августа также говорил, что нельзя осуждать украинцев, принимающих решение под давлением оккупационных властей.

В то же время он призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, переехать в Россию, поскольку эти территории все равно вернутся в Украину.

Ранее Фокус разбирался, зачем жителям ОРДЛО разрешили голосовать на российских выборах.

Депутаты Верховной Рады приняли постановление об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой электронных выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма, а также с привлечением к выборам жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей.