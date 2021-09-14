У Росії хочуть спростити жителям ОРДЛО переїзд з України

Жителів окупованих районів Донбасу юридично можуть прирівняти до біженців.

МВС РФ розробило проєкт президентського указу, який передбачає спрощений порядок переселення в Росію жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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Зараз у Росії діє держпрограма з надання сприяння добровільному переселенню співвітчизників, які проживають за кордоном. Тепер пропонується, щоб учасниками програми стали і мешканці "окремих районів Донецької та Луганської областей України".

У межах програми зазначено, що її учасниками можуть стати "співвітчизники, які постійно або тимчасово проживають на законних підставах у Росії, або ті, хто був визнаний біженцем (або отримав тимчасовий притулок)".

Зазначимо, що процес "русифікації" на окупованому Донбасі був розпочатий у квітні 2019 року, коли президент РФ Володимир Путін видав указ про спрощене отримання громадянства для жителів "ДНР" і "ЛНР".

На початку липня в Держдумі РФ повідомили, що російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч жителів "самопроголошених Луганської і Донецької народних республік".

Ті з них, хто зареєструється на російському порталі держпослуг, зможуть проголосувати на виборах у Держдуму, які пройдуть 17-19 вересня.

Охочих зареєструватися для дистанційного голосування виявилося трохи (приблизно 100 тис. станом на початок вересня), тому російська влада вирішила де-факто дозволити і голосування паперовими бюлетенями (Центрвиборчком РФ дозволяв тільки електронне голосування). Для цього відкриють 15 виборчих дільниць у невеликих населених пунктах Ростовської області. Людей на них повезуть на автобусах у складі організованих за місцем роботи груп.

Зазначимо, що згідно з Конституцією, Україна не визнає подвійне громадянство. Однак у законодавстві не передбачено покарання за отримання другого паспорта.

Депутати з опозиційних фракцій запропонували законопроєкт, в якому йдеться про те, що всіх, хто добровільно отримав паспорт країни-агресора, якою в Україні визнана Росія, потрібно автоматично позбавляти українського громадянства.

Ця ініціатива зіткнулася із серйозною критикою. Опоненти кажуть, щоб позбавити українця громадянства, потрібно спочатку внести зміни до Конституції. Другий їхній аргумент — не можна карати за рішення, ухвалені під примусом

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю на початку серпня також говорив, що не можна засуджувати українців, які ухвалюють рішення під тиском окупаційної влади.

У той же час він закликав жителів Донбасу, які вважають себе росіянами, переїхати в Росію, оскільки ці території все одно повернуться в Україну.

Раніше Фокус розбирався, навіщо жителям ОРДЛО дозволили голосувати на російських виборах.

Депутати Верховної Ради ухвалили постанову про звернення до міжнародного співтовариства у зв'язку з підготовкою електронних виборів у Державну думу РФ на території окупованого Криму, а також із залученням до виборів жителів непідконтрольних Києву частин Донецької і Луганської областей.