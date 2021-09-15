Ватажки окупаційних адміністрацій в ОРДЛО домовилися про створення "єдиної митної зони"
Російські окупаційні адміністрації планують цим договором "підвищити рівень життя" жителів окупованих територій.
Ватажки окупаційних адміністрацій Росії Леонід Пасічник з Денисом Пушиліним підписали «договір» про створення єдиної митної території і розвитку економічної інтеграції. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.
"Договір" проросійських бойовиків повинен підвищити якість жителів окупованих територій. Ватажки окупаційних адміністрацій РФ вважають, що таким документом вони зможуть об'єднати економіки своїх угруповань, а також спільно модернізувати підприємства. Планується створити єдину економічну і митну зони.
Серед інших цілей називають:
- синхронізацію законодавств
- зростання ділової активності
- збалансовану торгівлю
- сумлінну конкуренцію.
Також окупаційна влада ухвалила декларацію соціально-економічного розвитку на 2022-2024 рік, в якій також закріплені наміри про "сталий розвиток економіки і поліпшення якості життя населення".
Нагадаємо, в РФ хочуть спростити жителям ОРДЛО переїзд з України на територію країни. Жителів окупованих територій можуть прирівняти до біженців.
Також бойовики обмежать виїзд з ОРДЛО в РФ на час голосування до Держдуми. Можна буде виїхати тільки для голосування і з паспортом РФ.