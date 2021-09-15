Ватажки окупаційних адміністрацій в ОРДЛО домовилися про створення "єдиної митної зони"

Російські окупаційні адміністрації планують цим договором "підвищити рівень життя" жителів окупованих територій.

Ватажки окупаційних адміністрацій Росії Леонід Пасічник з Денисом Пушиліним підписали «договір» про створення єдиної митної території і розвитку економічної інтеграції. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

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"Договір" проросійських бойовиків повинен підвищити якість жителів окупованих територій. Ватажки окупаційних адміністрацій РФ вважають, що таким документом вони зможуть об'єднати економіки своїх угруповань, а також спільно модернізувати підприємства. Планується створити єдину економічну і митну зони.

Серед інших цілей називають:

синхронізацію законодавств

зростання ділової активності

збалансовану торгівлю

сумлінну конкуренцію.

Також окупаційна влада ухвалила декларацію соціально-економічного розвитку на 2022-2024 рік, в якій також закріплені наміри про "сталий розвиток економіки і поліпшення якості життя населення".

Нагадаємо, в РФ хочуть спростити жителям ОРДЛО переїзд з України на територію країни. Жителів окупованих територій можуть прирівняти до біженців.

Також бойовики обмежать виїзд з ОРДЛО в РФ на час голосування до Держдуми. Можна буде виїхати тільки для голосування і з паспортом РФ.