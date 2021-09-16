Макрон объявил о ликвидации лидера "Исламского государства в Большой Сахаре"

По словам президента Франции, убийство главаря ответвления ИГ Аднана Абу Валид аль-Сахрауи стало "крупным успехом" в борьбе с террористами в Сахеле.

Французские военные успешно ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" Аднана Абу Валид аль-Сахрауи. Об этом в четверг, 16 сентября, в своем Twitter сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", — написал глава государства.

В свою очередь министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли уточнила, что главарь региональной ячейки "Исламского государства" убит в результате удара, который был нанесен военными операции "Бархан".

По данным агентства Reuters, именно группа под руководством аль-Сахрауи напала на американских солдат в 2017 году. А в августе 2020 года главарь террористов лично приказал убить шестерых благотворителей из Франции и их водителя из Нигерии.

Перед этим, в июле 2021 года, Макрон анонсировал переформатирование сил Франции в Сахеле — страна намерена сократить свое присутствие в этом регионе вдвое (сейчас там находятся 5100 французских солдат — ред.). По данным журналистов, власти государства были разочарованы в связи с отсутствием "видимого конца операции и политической стабильности" в Сахеле.

Напомним, недавно в новозеландском Окленде вооруженный ножом сторонник "Исламского государства" напал на посетителей супермаркета.

Также мы писали о том, как в Одесской области правоохранители задержали одного из представителей этой террористической группировки.