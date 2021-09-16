Макрон оголосив про ліквідацію лідера "Ісламської держави у Великій Сахарі"

За словами президента Франції, вбивство ватажка відгалуження ІГ Аднана Абу Валід аль-Сахрауї стало "великим успіхом" у боротьбі з терористами в Сахелі.

Французькі військові успішно ліквідували лідера терористичного угруповання "Ісламська держава в Великий Сахарі" Аднана Абу Валід аль-Сахрауї. Про це в четвер, 16 вересня, у своєму Twitter повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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"Аднан Абу Валід аль-Сахрауї, лідер терористичного угруповання "Ісламська держава в Великий Сахарі ", був нейтралізований французькими військами. Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі", — написав глава держави.

У свою чергу міністерка збройних сил Франції Флоранс Парлі уточнила, що ватажок регіонального осередку "Ісламської держави" убитий в результаті удару, який був нанесений військовими операції "Бархан".

За даними агентства Reuters, саме група під керівництвом аль-Сахрауї напала на американських солдатів у 2017 році. А в серпні 2020 року ватажок терористів особисто наказав вбити шістьох благодійників із Франції і їхнього водія з Нігерії.

Перед цим, у липні 2021 року Макрон анонсував переформатування сил Франції в Сахелі — країна має намір скоротити свою присутність у цьому регіоні вдвічі (зараз там перебувають 5100 французьких солдатів — ред.). За даними журналістів, влада держави була розчарована в зв'язку з відсутністю "видимого кінця операції і політичної стабільності" в Сахелі.

Нагадаємо, нещодавно в новозеландському Окленді озброєний ножем прихильник "Ісламської держави" напав на відвідувачів супермаркету.

Також ми писали про те, як в Одеській області правоохоронці затримали одного з представників цього терористичного угруповання.