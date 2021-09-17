Теперь с ракетной установкой. В Лондоне показали обновленный вездеход Master XT (фото)

Ракеты могут уничтожать цели на дистанции до 11 км и при сложных метеоусловиях. На вездеходе их установлено 4.

Rheinmetall Canada на выставке вооружения DSEI-2021 в Лондоне показала новую версию вездехода Mission Master XT с ракетной установкой. Об этом сообщает Army Recognition.

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Платформа получила установку с 4 ракетами Brimstone, способные наносить удар сразу нескольких целей или бить по одной, но с более высокой вероятностью поразить цель. Ракеты оснащены двухрежимной системой наведения — радиолокационной и полуактивной лазерной. Ее можно применять на дистанции в 11 км и при сложных погодных условиях.

Сам вездеход каких-либо изменений не получил. Он способен передвигаться по экстремальной местности, преодолевать водные препятствия с полной нагрузкой. Его максимальная скорость составляет 40 км/ч по суше и 5 км/ч по воде. Грузоподъемность составляет одну тонну. Запаса хода хватит на 750 км. Также он автономный, поэтому экипаж для управления изнутри не требуется.

Напомним, в США показали рендер футуристичного БМП нового класса от Rheinmetall. Также BAE Systrems совместно с Rheinmetall показали новый танк Challenger 3.