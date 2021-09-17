Тепер sз ракетною установкою. У Лондоні показали оновлений всюдихід Master XT (фото)

Ракети можуть знищувати цілі на дистанції до 11 км і за складних метеоумов. На всюдиході їх встановлено 4.

Rheinmetall Canada на виставці озброєння DSEI-2021 у Лондоні показала нову версію всюдихода Mission Master XT з ракетною установкою. Про це повідомляє Army Recognition.

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Платформа отримала установку з 4 ракетами Brimstone, яка здатні завдавати удари відразу кількох цілей або бити по одній, але з вищою ймовірністю вразити ціль. Ракети оснащені дворежимною системою наведення — радіолокаційною і напівактивною лазерною. Її можна застосовувати на дистанції в 11 км і за складних погодних умов.

Сам всюдихід будь-яких змін не отримав. Він здатний пересуватися по екстремальній місцевості, долати водні перешкоди з повним навантаженням. Його максимальна швидкість становить 40 км/год по суші і 5 км/год по воді. Вантажопідйомність становить одну тонну. Запасу ходу вистачить на 750 км. Також він автономний, тому екіпаж для управління зсередини не потрібен.

Нагадаємо, в США показали рендер футуристичного БМП нового класу від Rheinmetall. Також BAE Systrems спільно з Rheinmetall показали новий танк Challenger 3.