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Военный Фокус Напряженность на украинско-российской границе

Оккупационные формирования РФ продолжают обстрелы в зоне ООС: есть потери

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обстрелы на донбассе
Фото: АрміяInform | Иллюстративное фото

В районе Талаковки (Донецкая обл.) боевики сбросили ВОГ-17 из квадрокоптера, а в Новозвановке велся обстрел (Луганская обл.) из 82-мм минометов.

В зоне проведения Операции объединенных сил оккупационные формирования России за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Пророссийские боевики из 8 обстрелов 2 совершили из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Обстрелы велись:

  • В Новозвановке (Луганская область) из противотанковых гранатометов и 82-мм минометов.
  • В Майроске (Донецкая область) из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
  • В Луганском и Новолуганском (Донецкая область) из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
  • В Ореховом (Донецкая область) из АГС и стрелкового вооружения
  • В районе Талаковки (Донецкая область) оккупанты сбросили ВОГ-17 из квадрокоптера.

Из-за вражеских обстрелов получил осколочные ранения военнослужащий. Его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья бойца оценивается как "удовлетворительный".

За сентябрь 2021 года в российско-украинской войне погибло пятеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

  1. Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября
  2. Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября
  3. Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября
  4. Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября.
  5. Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября.

Украинские военные открывали огонь в ответ из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Напомним, в период с 11 по 13 сентября в зоне ООС погибло 4 бойца ВСУ.

Ранее оперативники СБУ попали под обстрел оккупантов в Луганской области. Обошлось без жертв.