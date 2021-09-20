Оккупационные формирования РФ продолжают обстрелы в зоне ООС: есть потери

В районе Талаковки (Донецкая обл.) боевики сбросили ВОГ-17 из квадрокоптера, а в Новозвановке велся обстрел (Луганская обл.) из 82-мм минометов.

В зоне проведения Операции объединенных сил оккупационные формирования России за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пророссийские боевики из 8 обстрелов 2 совершили из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Обстрелы велись:

В Новозвановке (Луганская область) из противотанковых гранатометов и 82-мм минометов.

В Майроске (Донецкая область) из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В Луганском и Новолуганском (Донецкая область) из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В Ореховом (Донецкая область) из АГС и стрелкового вооружения

В районе Талаковки (Донецкая область) оккупанты сбросили ВОГ-17 из квадрокоптера.

Из-за вражеских обстрелов получил осколочные ранения военнослужащий. Его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья бойца оценивается как "удовлетворительный".

За сентябрь 2021 года в российско-украинской войне погибло пятеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября. Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября.

Украинские военные открывали огонь в ответ из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Напомним, в период с 11 по 13 сентября в зоне ООС погибло 4 бойца ВСУ.

Ранее оперативники СБУ попали под обстрел оккупантов в Луганской области. Обошлось без жертв.