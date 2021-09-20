Окупаційні формування РФ продовжують обстріли в зоні ООС: є втрати

У районі Талаківки (Донецька обл.) бойовики скинули ВОГ-17 з квадрокоптера, а в Новозванівці вівся обстріл (Луганська обл.) з 82-мм мінометів.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил окупаційні формування Росії за минулу добу 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

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Проросійські бойовики з 8 обстрілів 2 зробили з озброєння, забороненого Мінськими угодами. Обстріли велися:

у Новозванівці (Луганська область) з протитанкових гранатометів і 82-мм мінометів;

у Майросці (Донецька область) з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

у Луганському і Новолуганську (Донецька область) із станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

у Горіховому (Донецька область) з АГС і стрілецького озброєння;

у районі Талаківки (Донецька область) окупанти скинули ВОГ-17 з квадрокоптера.

Через ворожі обстріли отримав осколкові поранення військовослужбовець. Його евакуювали в госпіталь. Стан здоров'я бійця оцінюється як "задовільний".

За вересень 2021 року в російсько-українській війні загинули п'ятеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня. Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня. Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня. Дем'ян Данилів (1997 року народження) — загинув 13 вересня.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь з незабороненого Мінськими угодами озброєння.

Нагадаємо, в період з 11 по 13 вересня в зоні ООС загинули 4 бійці ЗСУ.

Раніше оперативники СБУ потрапили під обстріл окупантів у Луганській області. Обійшлося без жертв.